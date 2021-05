La légende d’Arsenal, Ray Parlour, a été abandonnée par Arsène Wenger après une séance alcoolisée avec Frank Lampard qui a abouti à huit points de suture après avoir frappé une barre

Ray Parlour a admis qu’il avait été abandonné par Arsène Wenger pour deux matchs à Arsenal après avoir frappé une barre après une grosse séance d’alcool avec Frank Lampard.

La légende des Gunners était réputée pour son énergie et son désir au milieu de terrain, mais il a depuis renforcé sa réputation en tant que l’un des tireurs d’élite les plus meurtriers au monde en matière de pintes.

.

Ray Parlour en ville pendant ses jours de jeu (ce blazer vaut sûrement une réservation?)

À l’époque où il jouait, Parlour a réussi à maintenir une carrière stellaire avec une vie sociale en plein essor, jusqu’à ce qu’un incident particulier lui ait demandé huit points de suture au visage.

Après une séance particulièrement intense avec la légende de Chelsea Lampard, le milieu de terrain central s’est retrouvé face contre terre sur le sol de la discothèque du West End Café de Paris.

Et Wenger n’était pas très satisfait du «Romford Pele», malgré ses meilleures tentatives pour le dissimuler.

«Je pense juste à une histoire quand j’étais au Café de Paris», a déclaré Parlour sur Breakfast. «C’est un super petit club.

.

Lampard a également décidé de participer à la buvette du Café de Paris

«Et j’étais là-bas avec Frank Lampard et son compagnon et j’étais là-bas avec mon compagnon, Chris McCarthy.

«Et ce gamin, il avait à peu près l’âge de Frank, un peu plus jeune que moi et il a dit: ‘Ray, j’ai entendu dire que tu pouvais boire, organisons un concours de boisson!’

«Alors maintenant, nous les renversons et je devenais un peu whoa et je me souviens en avoir eu quelques autres et tout d’un coup, son compagnon s’était évanoui sur le bar et Frank se tapotait la tête parce qu’il transpirait et toutes sortes de choses. .

«Ils ont tiré et je me suis dit:« Les jeunes enfants essaient de t’accueillir ». Alors que j’essayais de descendre du tabouret, j’ai eu le pied coincé dans le fil et j’ai frappé le bar.

.

La célèbre boîte de nuit du West End n’a pas réussi à survivre pendant la pandémie de COVID-19, bien qu’elle ait donné huit points de suture à Parlour

.

Lampard et Parlour bataille pour le ballon lors de la finale de la FA Cup 2002 à Cardiff

«J’ai coupé toute ma tête ouverte et j’ai eu huit points de suture et le manager est venu et m’a dit de sortir par la porte arrière parce que je jouais toujours pour Arsenal.

«Alors je suis rentré chez moi avec mon œil cousu et je me souviens être allé à l’entraînement pour Arsène Wenger m’a regardé et il a dit, ‘Ray, pourquoi tu te maquilles?’ J’avais un œil au beurre noir!

«Alors j’ai dit: ‘Patron, j’ai frappé mon œil quand j’ai ouvert la porte.’ Je ne pourrais pas dire que j’ai fait un coup de tête à un bar.

«Mais il l’a découvert et il m’a laissé tomber pour deux matchs. Il ne m’a pas infligé une amende, mais il m’a laissé tomber pendant deux matchs.