La légende d’Arsenal, Ray Parlour, discute du transfert d’Alexander Isak

Arsenal a été lié à une décision de l’attaquant suédois Alexander Isak (Photo: .)

Ray Parlour a évoqué un transfert d’Arsenal pour Alexander Isak, mais les Gunners devront probablement envisager des cibles alternatives après avoir signé un nouvel accord avec la Real Sociedad.

Isak, qui a marqué 33 buts en 89 apparitions pour l’équipe espagnole de la Sociedad, a participé aux quatre matches de la Suède pour l’Euro 2020 alors que la nation a atteint les 16 dernières étapes avant de s’incliner face à l’Ukraine.

La forme du joueur de 21 ans pour le club et le pays a suscité l’intérêt du club de Premier League Arsenal, alors que le manager Mikel Arteta cherche à renforcer son équipe aux Emirats après une saison décevante.

Les Gunners pourraient toutefois être contraints de se tourner vers d’autres cibles, après qu’Isak ait mis sur papier un nouveau contrat avec la Real Sociedad jusqu’à l’été 2026, qui supprime sa clause de libération de 30 millions de livres sterling.

S’exprimant avant l’annonce du contrat avec Isak, Parlour a déclaré à Gambling.com : ” J’aime Alexander Isak de Suède.

“À l’avenir, il a été excellent, il est rapide, a de très bons pieds, un peu de force et très direct.

«C’est celui qui m’a marqué jusqu’à présent dans le tournoi. C’est un jeune avec beaucoup de potentiel.



Ray Parlour a été impressionné par Isak lors de la campagne suédoise Euro 2020 (Photo: .)

“J’ai entendu dire qu’il avait une autre clause de libération dans son contrat, je ne sais pas si Arsenal examinera cela, mais c’est un joueur qui a vraiment attiré mon attention même s’il est sorti maintenant.

«Il avait l’air vraiment vivant dans tous leurs matchs et il n’a pas peur de prendre le ballon et d’affronter les joueurs.

« J’ai été impressionné par lui. Il a beaucoup d’attributs et peut-être qu’Arsenal le considérera comme un joueur potentiel à intégrer.

Alors qu’Arsenal semble prêt à manquer Isak, ils sont sur le point de signer Nuno Tavares de Benfica et Sambi Lokonga d’Anderlecht.

