La légende d’Arsenal, Ray Parlour, reconnaît que Chelsea est le plus grand club de Londres après le deuxième triomphe des Blues en Ligue des champions

La légende d’Arsenal, Ray Parlour, a reconnu que Chelsea était désormais le plus grand club de Londres.

Un débat tout-puissant a été déclenché sur talkSPORT cette semaine alors que Trevor Sinclair a déclaré les Bleus les nouveaux rois de Londres contre Arsenal et Tottenham après leur deuxième victoire en Ligue des champions.

Chelsea a-t-il dépassé Arsenal en tant que “ plus grand club ” de Londres? Une légende des Gunners le croit…

Même l’ancien homme des Spurs, Jamie O’Hara, a été contraint de ne pas être d’accord avec l’affirmation audacieuse de l’ex-international anglais, insistant sur le fait que vous ne pouvez pas ignorer l’histoire des Gunners.

O’Hara a déclaré – à travers les dents serrées – qu’Arsenal est toujours le meilleur joueur de Londres en raison de son histoire estimée et de son armoire à trophées bombée par rapport à Chelsea – Arsenal bénéficiant de 47 trophées contre 30 pour Chelsea.

Mais l’icône des Invincibles Parlour admet que le temps d’Arsenal au sommet de la capitale est bel et bien terminé, avec Chelsea la nouvelle fierté de Londres grâce à leur succès depuis la prise de contrôle de Roman Abramovich.

Il affirme que les Gunners comptent toujours parmi les plus grands partisans du monde, mais en termes de succès et de la position actuelle des clubs, il y a un gagnant clair.

Parlour a remporté trois titres de Premier League avec Arsenal, y compris leur célèbre victoire des Invincibles de 2003/04 – mais le club n’a pas remporté un autre championnat de la ligue depuis

“Je pense que globalement, Arsenal est plus grand que Chelsea”, a déclaré Parlour au talkSPORT Breakfast.

«Si vous allez en Asie et en Afrique, je suis allé en Éthiopie et quand ils ont commencé à avoir des télévisions en 1999 et 2000, ils regardaient une équipe d’Arsenal qui avait beaucoup de succès, et ils allaient tous avec l’équipe à succès de l’époque. ils soutiennent et ils ont toujours cette base de fans là-bas.

«L’argument est qu’au cours des 10 ou 20 dernières années, il faut que ce soit Chelsea. Deux titres de Ligue des champions, deux titres de Ligue Europa, plus de titres de Premier League qu’Arsenal… la Ligue des champions est quelque chose que nous n’avons jamais gagné, et ils en ont remporté deux au cours des dix dernières années!

«J’adorerais dire que c’est Arsenal, et si vous parlez de tout le club lui-même au fil des ans, c’est probablement Arsenal parce que vous allez en fonction du nombre de trophées qu’ils ont gagnés.

Chelsea a battu Man City pour remporter son deuxième titre en Ligue des champions en dix ans

«Mais au cours des 20 dernières années, c’est définitivement Chelsea. Je ne peux pas contester cela à cause des trophées qu’ils ont remportés, et Arsenal pour le moment est bien loin du top quatre de la Premier League.

«La plupart des fans d’Arsenal seraient très réalistes à ce sujet. Je suis un fan d’Arsenal et Darren est un fan d’Arsenal, nous adorerions nous asseoir ici et nous serions très fiers de dire que le plus grand club de Londres est Arsenal.

«Globalement, ça a été Arsenal, mais Chelsea est toujours en train de rattraper son retard et avec un autre trophée remporté cette saison, ils auront un plus grand succès à travers le monde.

«Au cours des 20 dernières années, je ne pense pas que quiconque se plaindrait que ce soit Chelsea.»

