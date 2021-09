La légende d’Arsenal, Ray Parlour, révèle qu’il aimerait voir la star de Brighton Yves Bissouma qui “a tout” signer pour le club

in

La légende d’Arsenal, Ray Parlour, est toujours convaincue qu’il souhaite que le club signe le milieu de terrain de Brighton Yves Bissmoua.

L’as malien continue d’impressionner sur la côte sud alors que les mouettes de haut vol montrent qu’elles peuvent le mélanger avec les meilleurs de la Premier League.

.

Bisouma est à nouveau en forme cette saison

Cinq matchs après le début de la nouvelle saison de Premier League, l’équipe de Graham Potter se retrouve dans les échelons supérieurs de la division, tandis qu’Arsenal poursuit sa forme mixte.

Bissouma lui-même a commencé ses cinq matches et, en plus d’enregistrer une passe décisive, continue d’accumuler les tacles et les interceptions qui lui ont valu la gloire sur ces côtes.

Sa capacité de pressage est également une qualité remarquable et le héros des Gunners, Parlour, qui est un grand fan, reste enthousiaste.

S’exprimant sur talkSPORT, il a déclaré: «Je dis depuis longtemps que Bissouma est un joueur de première classe.

.

Arsenal a décroché un milieu de terrain sous la forme d’Albert Sambi Lokonga

« J’adorerais le voir à Arsenal, je l’ai dit au mercato : le seul joueur que j’aimerais voir, c’est Bisouma.

« Je pense qu’il a tout. Il est efficace sur le ballon, il peut aussi mettre le pied, il peut passer.

« Il pourrait probablement marquer quelques buts de plus, j’imagine, mais il n’est pas en mesure de marquer des buts. C’est lui qui va tout faire avancer.

Bissouma était lié à un transfert cette année mais aucun accord ne s’est concrétisé.

.

Bissouma est un footballeur ambitieux et veut jouer au plus haut niveau

Et tandis qu’il profite de la vie au stade Amex, il tient à montrer ses talents sur une scène beaucoup plus élevée.

“Je n’y suis pas allé cet été, c’est peut-être parce que ce n’est pas mon heure d’y aller”, a déclaré Bissouma sur le site officiel de Brighton.

“Quand mon heure viendra, c’est mon heure, mais je suis heureux à Brighton, j’aime jouer au football.

« Mon rêve est comme tous les joueurs, je veux jouer en Ligue des champions, je veux être champion. Je veux me comparer au plus haut niveau, pas seulement avec les autres joueurs.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici