La légende d’Arsenal Ray Parlour se souvient du “match le plus effrayant” auquel il ait jamais joué contre Tottenham et de la blague cruelle qu’il a jouée sur Sol Campbell à White Hart Lane

Ray Parlour a levé le voile sur le «moment le plus effrayant» de sa carrière de footballeur – le premier match de Sol Campbell portant un maillot d’Arsenal contre l’ancien club de Tottenham.

Le Romford Pele n’était pas étranger aux féroces matchs de derby et aux rivalités au cours de sa carrière de 12 ans chez les Gunners, mais aucun autre match n’a été proche de l’atmosphère intimidante entourant le premier retour de Campbell à White Hart Lane après son infâme changement entre les clubs ennemis.

GETTY

Sol Campbell a quitté Tottenham pour remporter deux titres de Premier League avec Arsenal, et les fans des Spurs ne le lui pardonneront jamais

Cela s’est peut-être produit il y a près de 20 ans, mais il y a encore beaucoup d’amertume dans le nord de Londres à propos du transfert du défenseur central, ce qui lui a valu le surnom permanent de “Judas” des supporters des Spurs.

Mais la haine à l’époque était incroyable, et Parlour dit qu’elle était évidente dès que les joueurs d’Arsenal sont arrivés à White Hart Lane et qu’ils bouillonnaient encore au moment de leur départ rocailleux du stade après leur match nul 1-1.

S’exprimant sur talkSPORT, l’ancien milieu de terrain a déclaré: «Le match le plus féroce auquel j’ai jamais participé était le premier match de Sol Campbell contre White Hart Lane – WOAH!

“Je me souviendrai toujours d’être sorti [of the stadium], nous avons des pelters, nous avons toutes sortes de choses lancées sur notre entraîneur.

Et quand par ‘entraîneur’, il entend évidemment le bus de l’équipe, pas le manager Arsène Wenger.

«Quand vous sortez de Tottenham, vous devez tourner à gauche à un carrefour en T, et la police était dans notre autocar nous disant de ne pas nous arrêter, de continuer aussi vite que possible, et c’était dangereux.

« Nous avons fait le tour de ce coin si vite que toutes les assiettes sont sorties des placards – SMASH !

« On pensait que la fenêtre était rentrée !

“C’était probablement le jeu le plus effrayant et le plus intimidant auquel j’ai participé.”

Sol Campbell a été joueur de Tottenham pendant neuf ans, faisant plus de 300 apparitions pour le club, mais l’a échangé pendant cinq ans à Arsenal où il a remporté deux titres de champion, deux FA Cup et atteint la finale de la Ligue des champions.

Cela n’a pas empêché le bon vieux Razor de rire, alors qu’il essayait de faire la lumière sur ce qui aurait été une expérience assez déchirante pour Campbell.

“J’ai crié à l’entraîneur : ‘Patron, j’ai une idée'”, a-t-il déclaré.

« Arsène Wenger s’est levé et a dit : qu’y a-t-il ?

« J’ai dit : ‘Patron, pourquoi ne mettrons-nous pas simplement une pancarte sur la fenêtre disant : Sol est assis ici, au moins ils auront la bonne fenêtre !

« Et je me souviendrai toujours de la réponse du patron : ‘Oui, c’est une bonne idée, on fait ça’.

“Sol me regardait juste avec un sourire narquois sur le visage.”

Et probablement aussi teinté d’une véritable peur – rappelez-vous, il ne connaissait pas Ray depuis si longtemps.

Parlour était le joker du peloton à Arsenal et n’a pas pu résister à la liquidation de Campbell

Parlour a admis qu’il pensait qu’en dehors de ce match, les derbies d’Arsenal au nord de Londres contre Tottenham n’étaient PAS les plus gros matchs des Gunners d’Arsène Wenger.

Au lieu de cela, ce sont leurs batailles avec Manchester United, rival pour le titre de Premier League, que les joueurs attendaient le plus.

“Vous le faites pour les fans dans les derbies, vraiment”, a expliqué Parlour.

«Vous voulez gagner le match, mais vous n’obtenez toujours que trois points si vous battez vos rivaux locaux, c’est plus pour les fans et les droits de vantardise le lundi matin quand les gens retournent au travail.

“C’était toujours un gros match, jouer contre les Spurs, c’était un derby du nord de Londres.

“Mais pour moi, Manchester United était un match plus important à l’époque où j’ai joué, car vous saviez que si vous pouviez obtenir quatre points sur six lors des deux matchs, vous aviez une chance de gagner la ligue.”

Arsenal et Tottenham renouvellent leur rivalité ce week-end lors du premier derby du nord de Londres de la nouvelle saison de Premier League.