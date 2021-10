La légende d’Arsenal révèle qu’il a refusé à deux reprises l’opportunité de rejoindre Man Utd

La légende d’Arsenal, Tony Adams, a révélé qu’il avait refusé à deux reprises la possibilité de rejoindre Manchester United au cours de sa légendaire carrière de 19 ans dans le nord de Londres.

Adams est passé par l’académie du club et a passé toute sa carrière de joueur à Highbury de 1983 à 2002. L’arrière central anglais a fait 669 apparitions au total pour le club, juste derrière David O’Leary dans les matchs joués pour le Artilleurs.

Il a également été capitaine du club pendant 14 ans, les aidant à remporter 10 trophées majeurs à cette époque. Adams a également joué sous deux managers emblématiques, George Graham et Arsene Wenger.

Cependant, les choses auraient pu être différentes pour l’imposant défenseur si Adams avait accepté de rejoindre United – une opportunité qui s’est en fait présentée deux fois.

« La première [offer] était en 1990 et j’étais trop jeune et j’avais trop peur en dehors du terrain », a révélé Adams

« J’étais un personnage complètement différent sur le terrain : je me sentais à l’aise, je me sentais en confiance, j’ai fait mon travail.

«Mais en dehors du terrain, j’étais mort de peur, je ne savais pas quoi faire, comment vivre et émotionnellement je n’étais pas conscient. Je sais que je buvais trop.

« Londres était ma maison et je n’aurais jamais pu vivre à Manchester. Je l’ai refusé et j’ai refusé une augmentation de salaire de 15 000 £ par an.

Adams a toujours été très ouvert sur ses luttes contre l’alcoolisme et la toxicomanie, créant ainsi sa clinique Sporting Chance.

En 1996, le défenseur avait vaincu ses démons. Cependant, les Gunners n’étaient pas une force aussi importante à l’époque et la chance de United s’est de nouveau présentée.

L’ère Wenger change tout

« Je suis allé voir Peter Hillwood, qui était le président du club, et j’ai été complètement ouvert avec lui à propos de l’offre », a ajouté Adams.

« J’ai demandé : ‘Quelle est l’ambition du club ?’ Vous n’entendrez jamais parler de ça aujourd’hui, un joueur parlant avec le propriétaire du club et disant : « Attendez une minute, voulons-nous gagner la ligue ou pas, parce que si nous ne voulons pas gagner la ligue, je suis sorti d’ici. J’aime beaucoup le club. Je ne veux aller nulle part mais qu’est-ce que tu fais ?’ »

Adams a décidé de coller plutôt et de se tordre. Et l’arrivée de Wenger en tant que nouveau manager du club a complètement transformé l’histoire du club.

« Mon salaire a également triplé », a déclaré Adams. « Soyons honnêtes – un salaire triplé, nous voulons gagner la ligue et nous avons tous ces bons joueurs à venir, alors j’ai dit: ‘d’accord, je vais essayer, je vais voir ce qui se passe’. »

Sous Wenger, Adams a remporté le doublé de la ligue et de la FA Cup lors des campagnes 1997-98 et 2001-02 – cette dernière étant la dernière saison en tant que professionnel.

