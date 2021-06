La légende d’Arsenal s’en prend au recrutement du club alors que les dernières nouvelles sur les transferts montrent que les Gunners manquent Emi Buendia à Aston Villa avec Odsonne Edouard prêt à rejoindre Leicester

in

La légende d’Arsenal, Emmanuel Petit, pense que son ancien club “doit apporter des changements” pour éviter une répétition des mauvaises affaires sur le marché des transferts.

Les Gunners ont désespérément besoin d’une refonte de leur équipe après une saison décevante qui les a vus terminer huitièmes de la Premier League.

.

Arteta doit apporter des changements à Arsenal cet été après une saison décevante

David Luiz est parti après l’expiration de son contrat, tandis que Martin Odegaard et Dani Ceballos reviennent au Real Madrid après leurs périodes de prêt.

Mikel Arteta a essayé de recruter de nouveaux joueurs, mais perd face à ses rivaux de Premier League.

Aston Villa les a battus contre l’as de Norwich Emi Buendia, tandis que Leicester semble prêt à remporter la course pour recruter l’attaquant Odsonne Edouard du Celtic.

Ils ont été liés à Ruben Neves of Wolves, selon The Times, et Yves Bissouma de Brighton, mais ces accords semblent être loin d’être conclus.

.

Buendia rejoindra Aston Villa alors que les Gunners ont raté la star de Norwich

Petit a remis en cause la politique de transfert du club après de nombreux échecs ces dernières saisons.

Il a déclaré à talkSPORT : « Combien de fois se sont-ils trompés en achetant des joueurs à Arsenal ? Défenseurs, Mustafi, Sokratis, avec le même talent. Ils ajoutaient des joueurs sur des joueurs sur des joueurs, mais il n’y avait pas de différence entre eux.

« C’est la fin de la rue pour eux. Apportez des modifications, vous devez. C’est le cas depuis quelques années, mais qu’ont-ils fait ?

« Ce n’est pas une question d’argent car ils ont de l’argent.

. – .

Edouard semble prêt à rejoindre l’ancien patron Brendan Rodgers à Leicester

“Après toute la fameuse goutte dans l’eau de la Super League, après toute la frustration sur le marché des transferts et le profil des joueurs qui sont partis, je peux comprendre qu’ils doivent faire attention en remboursant le prêt de la banque pour l’Emirates Stadium.

« Je peux comprendre ça, mais maintenant c’est fini, ce n’est plus pareil. Ne me dites pas que c’est à cause de COVID-19, lorsque vous dépensez 60 millions de livres sterling pour des joueurs sur chaque marché des transferts, vous avez l’argent pour attirer des talents.

« Pouvez-vous me dire comment vous choisissez votre talent ? Comment choisissez-vous votre profil ? Quelle est votre cible ? »

.

Bisouma est une autre cible d’Arsenal cet été, mais devra faire face à la concurrence

Alors, à quel point les choses sont-elles désastreuses à Arsenal? Presque toutes les positions ont besoin d’une refonte et ici, talkSPORT.com a examiné ce qui doit être fait.

Gardien de but

Le prêt de Mat Ryan a pris fin, laissant Bernd Leno et Alex Runarsson comme les deux seules options seniors.

Des doutes subsistent sur Leno, le club regrettant peut-être la décision de vendre Emi Martinez à Aston Villa l’été dernier.

“Je suis toujours heureux à Arsenal, Arsenal est toujours un grand club, un grand nom dans le monde et en Premier League”, a déclaré Leno à Sky Sports le mois dernier.

« Il n’y a personne dans le vestiaire qui dit : ‘Je veux quitter le club, je ne suis plus heureux ici.’

Les Gunners ont été liés au gardien de l’Ajax Andre Onana, mais une pierre d’achoppement est qu’il est actuellement interdit de football pour une infraction de dopage.

.

Leno a rejoint Arsenal en provenance du Bayer Leverkusen en 2018, mais a été lié à un éloignement

La défense

Luiz a quitté le club après la fin de son contrat, laissant une pénurie de talents au poste de défenseur central.

Gabriel, Rob Holding, Calum Chambers et Pablo Mari sont actuellement les options, William Saliba ayant été prêté à Nice cette saison.

Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen a été lié au club, mais cela ne semble pas être le besoin le plus pressant pour Arteta.

Des doutes subsistent sur l’avenir d’Hector Bellerin car il est lié à un retour en Espagne. Certains rapports du week-end prétendent qu’ils pourraient l’offrir à l’Atletico Madrid en échange de Kieran Trippier.

Kieran Tierney a été l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal au cours de la dernière saison et est peut-être le seul de la défense assuré d’une place de titulaire.

. – .

Bellerin est avec Arsenal depuis qu’il a rejoint l’académie de Barcelone en 2011

Milieu de terrain

Au milieu du terrain, Arteta souhaite le plus des renforts pour son partenaire Thomas Partey, après sa signature l’été dernier, et quelqu’un qui peut créer des opportunités pour les attaquants.

Buendia semblait faire l’affaire, mais ils semblent maintenant avoir tourné leur attention vers Ruben Neves et Yves Bissouma.

Aux côtés de Partey, les options de milieu de terrain sont Granit Xhaka et Mohamed Elneny, tandis que Bukayo Saka et Emile Smith Rowe peuvent également jouer dans des rôles plus avancés.

Joe Willock, Ainsley Maitland-Niles et Matteo Guénudouzi ont tous été prêtés et Arteta doit prendre des décisions cet été.

.

Willock a marqué sept buts en sept matchs consécutifs pour Newcastle et reviendra de son prêt

Avant

Il y a eu beaucoup de déception à ce poste cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang étant pauvre pendant la majeure partie de la campagne, tandis que Alexandre Lacazette et Willian n’ont pas réussi à impressionner.

Lacazette semble susceptible de partir tandis que Willian pourrait également se diriger vers une sortie, mais son contrat pourrait s’avérer un problème.

Nicolas Pepe entamera sa troisième saison avec les Gunners et doit en montrer plus pour justifier les 71 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour lui.

Gabriel Martinelli a passé une grande partie de la saison blessé, mais les fans d’Arsenal seront ravis de le voir revenir.

Edouard était une cible majeure pour Arteta et il semble qu’il devra aller à la planche à dessin.

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT