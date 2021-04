La légende d’Arsenal, Thierry Henry, fait l’éloge du football anglais pour le boycott des médias sociaux et dit que “ ce n’est que le début ” alors qu’il appelle le jeu à se rassembler et à faire changer les choses

Thierry Henry a déclaré que “ le football est puissant ” et peut affecter un réel changement dans la société, comme l’a salué le boycott des médias sociaux prévu par le match anglais cette semaine.

La légende d’Arsenal a rejoint talkSPORT Breakfast lundi matin pour parler du boycott après avoir lui-même quitté les réseaux sociaux le mois dernier à la suite d’abus.

Henry a déclaré que “ assez c’était assez ” alors qu’il prenait position contre les abus en ligne

Tous les clubs de la Premier League, de la Ligue anglaise de football, de la Super League féminine et du Championnat féminin désactiveront leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram de 15h le vendredi 30 avril à 23h59 le lundi 3 mai.

Le mouvement sismique – qui implique la FA, la PFA, la LMA, le PGMOL, Kick It Out et la FSA – intervient après que de nombreux joueurs ont subi des abus racistes sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

«Je n’étais pas le premier. Beaucoup de gens sont venus des médias sociaux. De nombreuses personnes inconnues ont quitté les réseaux sociaux pour avoir été maltraitées », a déclaré Henry à talkSPORT Breakfast.

«De nombreux footballeurs sont sortis des réseaux sociaux. J’étais le premier qui pouvait peut-être avoir un impact.

«J’ai réalisé que si je quittais les réseaux sociaux, j’en avais assez pour être honnête, cela créerait une petite vague.

Thierry Henry pense que le boycott des réseaux sociaux n’est “ qu’un début ”

«Beaucoup de gens ont quitté les médias sociaux avant et peut-être devez-vous réaliser que vous pouvez avoir une voix pour les personnes qui n’ont pas eu cette voix.

«Maintenant, si vous revenez à ce qui se passe maintenant, nous voyons rapidement un problème dans le jeu et vous devez donner du crédit là où le crédit est dû.

«Ce qui se passe maintenant, je pensais que ça allait arriver un peu avant, mais ça arrive enfin.

«Le football est puissant. La presse est puissante et si nous nous réunissons et la force du peloton peut accomplir quelque chose.

«C’est le début et j’espère que cela pourra continuer.»

Henry a également fait des comparaisons avec les actions collectives des fans de football la semaine dernière qui ont contribué à mettre un terme brutal aux plans de la Super League européenne.

Henry a salué l’action collective pour arrêter la Super League et espère que la même chose pourra être faite pour chasser le racisme

Il a ajouté: «Il est très difficile de changer pour toujours un problème que nous avons dans la société. Puisque je me souviens des histoires de ma mère, ça va durer éternellement.

«Nous pouvons avoir un impact sur les personnes qui parlent sur ces plates-formes ou nous pouvons protéger notre jeu.

«Nous avons vu quand tout le monde s’est réuni la semaine dernière ce qui s’est passé avec la Super League. Cela a duré deux jours.

«Si tout le monde se réunissait sur les questions de racisme, d’intimidation, quel que soit le problème que nous avons dans notre jeu, des choses peuvent arriver.

«Si vous venez en tant qu’individu, personne ne s’en soucie. Les entreprises ne se soucient que lorsque vous venez en pack.

«Quand les gens parlent, les gens obtiennent quelque chose.

«Ce fut une belle victoire pour tous ceux qui aimaient le football. Lorsque nous nous réunissons tous, personne ne peut rien faire.

Les joueurs de Premier League ont pris le genou pour protester contre le racisme cette saison

Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait sur les réseaux sociaux, il a répondu: «Je n’ai pas terminé. C’est un excellent outil. À vous les gars de créer un buzz. Je comprends. Les gens utiliseront l’outil comme une arme.

«En ce moment, je suis en vacances. Je ne sais pas quand la lune de miel va s’arrêter et je vais retourner au travail.