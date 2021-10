La légende de Barcelone et du Brésil, Daniel Alves, soutient la BRAVE National League : « Fier de participer »

La BRAVE Combat Federation a récemment dévoilé le projet d’introduire la Brave National League, un concept qui vise à amener les arts martiaux mixtes à un nouveau niveau et à mondialiser le sport en se rapprochant du modèle de la FIFA.

Et l’athlète légendaire Daniel Alves, l’une des figures les plus célèbres du football, s’est prononcé en faveur du concept et a révélé que c’est un “moment de fierté” pour lui de participer à un moment charnière pour le sport.

Alves, le footballeur le plus décoré de l’histoire du sport, avec plusieurs titres de l’UEFA Champions League pour Barcelone et plus récemment une médaille d’or olympique pour le Brésil, a parlé de la Brave National League et de son lien avec ses propres expériences dans le football, louant le opportunités qui se présenteront.

« L’initiative de construire le nouveau modèle BRAVE était basée sur ce que j’ai moi-même vécu dans le football. Ce modèle augmentera la fidélité des fans envers les athlètes, les équipes de football et soutiendra également la croissance des talents dans le monde. BNL créera des opportunités plus fortes et plus rentables dans l’industrie du MMA », a déclaré Alves.

Un autre point que Daniel Alves souligne de la BRAVE National League est que cette initiative agira comme un programme naturel d’inclusion de talents, lorsque les jeunes combattants auront inévitablement l’occasion de montrer leurs compétences à un public plus large et de grandir à partir de ces moments.

« Un jeune homme du terrain aura beaucoup plus d’occasions de montrer son talent et de devenir une légende. C’est ce qu’on appelle l’inclusion des talents », a déclaré Alves.

Il a également exprimé sa fierté d’être impliqué dans un projet qui changera le paysage des arts martiaux mixtes.

« Je suis très fier d’y participer et de savoir que je suis une voix active dans ce changement. Le sport est l’un des plus grands outils de transformation sociale », a-t-il ajouté.