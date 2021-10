La légende de Barcelone parle d’un candidat pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Man Utd

Antonio Conte est le favori pour être le prochain manager de Manchester United (Photo: .)

La légende de Barcelone et du Brésil Rivaldo a présenté Antonio Conte comme une excellente option si Manchester United veut remplacer Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager, affirmant que l’Italien apporterait un football pressant, intense et offensif.

Le travail de Solskjaer est réellement menacé après la démolition 5-0 aux mains de Liverpool dimanche dernier à Old Trafford.

Le Norvégien sera aux commandes samedi soir lorsque les Red Devils se rendront à Tottenham Hotspur, et bien que le conseil d’administration de United ne cherche pas désespérément à se débarrasser de lui, un autre résultat embarrassant pourrait leur forcer la main.

Des personnalités comme Zinedine Zidane et Brendan Rodgers ont été nommées comme remplaçants possibles, mais l’ancien patron de l’Inter Milan, de Chelsea et de la Juventus Conte est le favori des bookmakers.

Rivaldo estime que l’Italien serait un bon rendez-vous pour les Diables rouges et estime qu’il s’agirait d’une amélioration par rapport à l’homme actuellement à la barre.

« Antonio Conte pourrait être un bon pour Manchester United », a déclaré Betfair.

Ole Gunnar Solskjaer pourrait n’être qu’un mauvais résultat de plus avant de perdre son emploi (Photo: .)

« Manchester United a été saccagé par son rival le plus féroce Liverpool à Old Trafford dimanche dernier et les rumeurs sur la sortie d’Ole Gunnar Solskjaer augmentent chaque jour.

« Il y a aussi des rumeurs concernant un manque potentiel de confiance des joueurs sur l’approche de Solskjaer, ce qui pourrait signifier que certains d’entre eux pourraient travailler pour le limoger, mais je n’ai jamais rien vu de tel dans ma carrière professionnelle et je ne crois pas que ce soit le cas , donc, nous devons attendre et voir si l’équipe sera capable de renverser la vapeur.

« Bien sûr, le manager a ses propres responsabilités dans tout cela via la sélection des équipes, les remplacements, les tactiques et les approches, etc., mais ce sont les joueurs qui entrent sur le terrain et pourraient sauver la situation.

Rivaldo est un champion de la Coupe du monde, de la Ligue des champions et de la Liga (Photo: .)

La sortie de Solskjaer est une forte possibilité, et il semble probable que le conseil d’administration de Man Utd pourrait passer à Antonio Conte. L’entraîneur italien a produit de solides performances à la Juventus, à l’Inter et aussi à Chelsea, il a donc le pedigree pour entraîner un grand club européen, surtout dans un pays où il a déjà dirigé, ce qui lui facilitera les choses en termes d’adaptation.

Conte a souvent été qualifié de manager défensif, une philosophie qui peut ne pas plaire aux fans de Manchester United, mais Rivaldo le voit différemment.

« Avec lui à la barre, United deviendra une équipe plus pressante avec un football offensif et une intensité », a-t-il déclaré. « Ce qui pourrait mieux correspondre aux joueurs que le club a actuellement dans l’équipe, et Conte exige également beaucoup de ses joueurs, ce qui pourrait augmenter leur engagement à l’avenir.

« À mon avis, il serait une bonne option pour le club en cas de changement, mais nous devons d’abord attendre les développements concernant l’avenir de Solskjaer dans les prochains jours ou semaines. »



