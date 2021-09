La légende de Bemani Yasuhiro Taguchi quitte Konami après 15 ans

Cette frange est magnifique. Capture d’écran : Le meilleur des animations IIDX/YouTube

Au cours des quinze dernières années, l’une des constantes de la série de jeux musicaux Bemani de Konami a été le style musical du compositeur Yasuhiro « TAG » Taguchi. Aujourd’hui, il a annoncé qu’il quittait la société de jeux basée à Tokyo.

“J’ai maintenant décidé de devenir compositeur indépendant après avoir été employé dans mon entreprise pendant quinze ans”, a tweeté Taguchi. « Bien que la composition soit ma compétence principale, je suis également capable de marquer des jeux de musique et d’être DJ. » Taguchi a également publié son CV sur Twitter ainsi que des informations sur la façon de prendre contact.

Les nouvelles ont commencé à faire leur apparition au Japon sous les mots-clés « TAG退社 » ou « TAG taisha », ce qui signifie « TAG démissionne ».

La marque Bemani a fait ses débuts en 1997, et Konami a employé des artistes internes comme Taguchi pour assurer un flux régulier de jeux de musique captivants. Le départ de Taguchi est une perte pour la société de jeux vidéo basée à Tokyo, mais signifie qu’il pourra étendre ses talents musicaux.

Taguchi a d’abord travaillé sur Dance Dance Revolution Supernova 2, créant les tableaux de pas. Sa première chanson de Bemani pour la série Guitar Freaks et Drum Mania était “El Dorado”. Il a également prêté ses talents à d’autres jeux de la série Bemani, notamment Dance Dance Revolution, Pop’n Music, Reflec Beat et Jubeat.

Tag était l’un des artistes les plus énigmatiques de Bemani, apparaissant pour la première fois dans l’animation Beatmania IIDX avec le morceau « She Is My Wife », que l’on peut voir ci-dessus. C’est à ne pas manquer.

Au fil des ans, Tag a utilisé un éventail d’autres noms, dont Super Star Mitsuru/Super Star Ayaka, Capacity Gate et, peut-être mieux encore, Climax of Maxx 360.

G/O Media peut toucher une commission

Cette semaine, Taguchi lancera une nouvelle chanson originale sur sa chaîne YouTube.

Konami a été un pionnier des jeux musicaux, ouvrant la voie à la fusion de la musique, de la danse, des instruments, de la culture des clubs et des jeux, d’une manière bien antérieure au boom des jeux musicaux Guitar Hero et Rock Band du milieu des années 2000.