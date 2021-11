La légende de Bolton, Ivan Campo, participera à la collecte de fonds du MND

Bolton Wanderers a annoncé que l’ancien milieu de terrain Ivan Campo sera parmi les légendes à participer à leur collecte de fonds dimanche.

Le club organise le match après que la mère du joueur Gethin Jones a été diagnostiquée avec une maladie du motoneurone (MND). Ils espèrent récolter des fonds pour son voyage et ses soins futurs, ainsi que pour la fondation Darby-Rimmer.

La fondation Darby-Rimmer a été fondée par l’ancien défenseur de Bolton Stephen Darby, qui a reçu un diagnostic de MND en 2018. Il était à Bolton au moment de son diagnostic et a été contraint de se retirer du football professionnel.

Campo est le dernier nom à s’inscrire pour le match, qui verra l’équipe actuelle de Bolton affronter une équipe de légendes constituée par l’ancien attaquant Kevin Davies.

L’équipe All-Star devrait inclure Jussi Jaaskelainen, Jay Jay Okocha et Danny Jones de McFly. De plus, Sam Allardyce dirigera également l’équipe.

L’ancien milieu de terrain Fabrice Muamba, contraint à la retraite après victime d’un arrêt cardiaque, pourrait également faire une apparition.

Jones apprécie le soutien

Dans une interview avec le site Web du club, Jones a exprimé son appréciation pour tous ceux qui ont aidé à trier la collecte de fonds.

Il a déclaré : « Tout le soutien que nous avons reçu des légendes, comme Kevin, Sam et tous les autres qui viennent a été vraiment incroyable.

«Nous avons été submergés en tant que famille par le soutien que nous avons reçu sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois. Je veux juste les remercier pour tout.

« Ce sera une bonne journée pour les fans de revoir ces légendes. Je veux montrer à maman le soutien qu’elle reçoit réellement.

« Elle reçoit le soutien de sa famille et de ses amis à la maison. Mais pour elle, venir ici et voir des milliers de fans venir au match de charité pour elle et voir les légendes jouer sera une occasion fantastique. »

