La légende de Broadway revient pour changer l’avis d’Erin sur la politique

Les fans de Blue Bloods avec de longs souvenirs ont été choqués vendredi soir lorsque la légende de Broadway Kelli O’Hara a fait sa première apparition dans la série depuis plus d’une décennie. O’Hara a joué le rôle de Lisa Farragaut, une amie proche de l’ADA Erin Reagan de Bridget Moynahan. C’était le même rôle qu’elle avait joué lors de la première de la saison 2, diffusée en septembre 2011. Alors que « Mercy » se concentrait sur la vie personnelle de Lisa, l’épisode de cette semaine, intitulé « Reality Check », a vu Lisa essayer d’inspirer Erin à remettre en question le sacrifices qu’elle a faits dans sa vie personnelle pour réussir sa carrière.

Au cours de l’épisode d’octobre « Times Like These », Det. Anthony Abetemarco (Steven Schirripa) a créé un autocollant de campagne « Elect Erin Reagan pour le procureur de district de Manhattan ». Les autres Reagan pensaient qu’Erin devrait se présenter aux élections, mais dans « Protective Instincts », Frank (Tom Selleck) pensait qu’il pourrait ruiner ses chances parce que les gens ne voudraient pas qu’une famille dirige deux branches principales des forces de l’ordre de New York. Frank a même pensé à prendre un emploi à la NFL, mais Erin lui a dit qu’elle ne pouvait pas être la raison pour laquelle il avait quitté le NYPD. Erin n’avait toujours pas pris sa propre décision de courir ou non.

Au début de « Reality Check », nous avons appris qu’Erin avait décidé de ne pas courir après tout. Lisa, qui est maintenant une directrice de campagne politique de premier plan, a pensé que c’était une mauvaise idée. Erin a donc décidé d’écouter son pitch quand même. Lisa a dit que si elle voulait vraiment courir, la vie privée d’Erin serait passée au microscope et Lisa a proposé de la protéger.

Erin a accepté d’avoir plus de réunions avec Lisa, alors ils se sont rencontrés plus tard chez Erin. Une fois là-bas, Lisa a dit qu’elle était surprise par le curriculum vitae impeccable d’Erin. Le seul problème était que la vie personnelle d’Erin était presque inexistante. Elle ne sort avec personne et ne voit que rarement son ex-mari. (Bizarrement, Lisa n’a pas posé de questions sur la relation d’Erin avec sa fille Nicky une seule fois !) Lorsque Lisa a demandé qui était son meilleur ami, Erin a répondu Anthony. Ensuite, Erin a dû admettre qu’elle ne dînait ou ne buvait jamais avec quelqu’un en dehors du travail et de sa famille. Rien de tout cela n’a l’air bien. « Une carrière à elle seule ne vous fera pas gagner un poste important ces jours-ci », lui a rappelé Lisa. Les gens veulent voter pour quelqu’un qu’ils aiment, alors qui est vraiment Erin Reagan ?

Cette question s’est avérée difficile pour même Erin de répondre. Elle a ensuite déjeuné avec Mike (Alexis Cruz), un autre ami de son passé à la faculté de droit qui pourrait lui rappeler qu’elle a toujours fait passer sa carrière en premier. Ensuite, elle a demandé à Anthony s’il l’aimait vraiment en tant que personne ou simplement parce qu’ils travaillaient ensemble. Les réponses d’Anthony ne lui ont pas vraiment remonté le moral car il a admis qu’ils ne seraient probablement pas ensemble s’ils n’étaient pas payés pour travailler ensemble. Erin a ensuite admis qu’elle pensait avoir fait une erreur avec ses décisions. Ces pensées ont amené Erin à se demander pourquoi la famille parle toujours de travail, même pendant les dîners de famille Reagan. Danny (Donnie Wahlberg) l’a qualifiée de « buzzkill » et ils ont appelé la sienne pour avoir été indécise quant à la candidature de DA

Plus tard dans l’épisode, Erin a de nouveau rencontré Lisa pour le dîner. Lisa a suggéré qu’Erin n’était peut-être pas prête à se présenter pour DA si elle ne posait que quelques questions personnelles la laissait perplexe. « Si vous voulez gagner, vous devez être tout le monde… et avoir la tête droite », a déclaré Lisa. « Bien que je pense que vous le pouvez, absolument, mais pas maintenant. » Erin s’est demandé si elle serait jugée pour toujours parce qu’elle ne pouvait pas jongler avec sa carrière et sa vie personnelle, mais Lisa lui a rappelé qu’être jugée fait partie de la candidature. « Tu veux connaître ma réalité ? J’ai travaillé dur pour arriver ici ! dit une Erin frustrée. Elle a ressenti tous les sacrifices qu’elle a jamais faits, mais Lisa pensait que ceux-ci étaient difficiles à comprendre pour le public à moins qu’elle ne parvienne à mieux les communiquer. « Peut-être que je suis trop vieille école. Dans ma famille, nous ne parlons pas de travail acharné, nous le faisons simplement », a déclaré Erin. Malheureusement pour Erin, la vieille école ne remporte plus les élections, comme l’a souligné Lisa. Lisa a rendu à Erin sa retenue et a laissé une Erin choquée seule à table.

L’épisode s’est terminé avec Anthony se présentant à la porte d’Erin pour l’inviter à prendre un verre. Il a essayé de lui remonter le moral en lui disant que la ville mérite un procureur totalement dévoué à son travail. Il lui a dit de prendre sa propre décision de se présenter et de ne pas laisser un consultant politique décider pour elle. Elle est la seule qui sait vraiment quand elle est prête à s’accorder. (J’espère que ce sera bientôt parce qu’Erin a vraiment besoin de quelque chose de nouveau pour bouleverser ses histoires dans la série.)

Ailleurs dans « Reality Check », Danny a fait équipe avec Anthony après que le cousin d’Anthony, Joey (Anthony DeSando) se soit retrouvé en difficulté avec un gang lié à un double homicide. Jamie (Will Estes) essaie d’aider Jamie (Vanessa Ray) à réparer sa relation avec son nouveau partenaire Badillo (Ian Quinlan), et Frank accepte de participer à un podcast avec un ancien policier critique, contre l’avis de Garrett (Gregory Jbara). De nouveaux épisodes de Blue Bloods sont diffusés sur CBS à 22 h HE le vendredi.