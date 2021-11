La légende de Broadway Stephen Sondheim est décédée à 91 ans, célèbre compositeur

Légende de Broadway Stephen Sondheim, célèbre pour son écriture de chansons et ses compositions musicales, est décédé.

Stephen est décédé vendredi à son domicile de Roxbury, CT … selon un article du New York Times citant son avocat, F. Richard Pappas.

La cause du décès n’est actuellement pas claire… mais cela semble soudain, car l’avocat de Stephen dit qu’il avait célébré le dîner de Thanksgiving avec ses amis du coin.

En termes simples, Stephen est le parrain de la comédie musicale américaine… il écrit des paroles pour des pièces célèbres comme « West Side Story » plus « Follies », « Into The Woods », « Pacific Overtures », « Sweeney Todd », « Company », « A Little Night Music », « Merrily We Roll Along », « Sunday in the Park With George », « Passion », « Assassins » et « Gypsy ».

La carrière décorée de Stephen à Broadway comprend trois Tony Awards, un prix pour l’ensemble de ses réalisations du Kennedy Center et une médaille présidentielle de la liberté de Barack Obama.

De plus, son nom orne désormais la célèbre maison de Broadway à New York, anciennement connue sous le nom de Henry Miller’s Theatre.

Stephen a célébré son 90e anniversaire en mars 2020, mais la pandémie a reporté une reprise à Broadway de sa célèbre « Company » … bien qu’il ait ensuite été honoré par des artistes de Broadway chantant ses célèbres chansons.

SS a récemment eu un peu d’amour pour le cinéma … il est dépeint dans le nouveau Lin-Manuel Miranda film « Tic, Tic… Boum! » qui vient de sortir cette semaine sur Netflix… avec Bradley Whitford jouer le rôle.

Stéphane avait 91 ans.

DÉCHIRURE