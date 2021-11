La légende de Broadway Stephen Sondheim est décédée à 91 ans

Né le 22 mars 1930 à New York, Sondheim a été impliqué dans le théâtre musical dès son plus jeune âge.

Il a commencé à jouer du piano à l’âge de sept ans et était un ami de la famille d’Oscar Hammerstein II, membre du célèbre duo d’écrivains de théâtre musical Rodgers et Hammerstein, qui a écrit des pièces comme Oklahoma ! et Le son de la musique.

Sondheim (New York, 1930), lauréat d’un Oscar, d’un Pulitzer, et de plus de quinze jours d’Emmys et de Grammys, commence à connaître le succès à la fin des années 50, lorsqu’il écrit les paroles de Gypsy, et continue de triompher jusque dans les années 90, avec les paroles et la musique d’Assasins, avec lesquelles il a donné la parole aux personnes qui ont tué ou tenté de tuer un président américain.

Stephen Sondheim lors de la projection spéciale PGA de « Children Will Listen » au Tribeca Screening Room le 22 septembre 2004. (Bowers / © . 51337430)

La première pièce dans laquelle il composa à la fois la musique et les paroles fut la comédie de 1962 A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, qui remporta un Tony et dura plus de deux ans à Broadway.

Dans les années 1970 et 1980, ses années les plus productives, il produit des œuvres jugées variées et originales, dont Company (1970), Follies (1971), A Little Night Music (1973), Pacific Overtures (1976), Sweeney Todd (1979) ) , Merrily We Roll Along (1981) et Dans les bois (1987).

En tout, Sondheim a composé à la fois les paroles et la musique de 12 spectacles de Broadway, dont cinq ont remporté un Tony de la meilleure comédie musicale, et six d’entre eux un Tony de la meilleure bande originale, tandis que le spectacle Sunday in the Park, qui n’a reçu aucune de ces deux distinctions, il a été récompensé d’un Pulitzer.