La légende de Chelsea Ashley Cole a qualifié cela de ” blague absolue ” alors que Radamel Falcao a laissé le manager Diego Simeone ” sans voix ” avec un superbe triplé de la Super Coupe de l’UEFA contre les vainqueurs de la Ligue des champions

La légende de Chelsea Ashley Cole était furieuse après la Super Coupe de l’UEFA 2012.

“Eh bien, c’était une leçon, une blague absolue sans combat, désir, passion et une grande vérification de la réalité”, a-t-il tweeté.

Les stars de Chelsea ont été secouées après la Super Coupe de l’UEFA 2012

Les Blues n’avaient pas seulement été battus dans la pièce maîtresse, se déroulant sous les climats ensoleillés de Monaco, ils ont été déchirés et ont perdu 4-1 contre l’Atletico Madrid.

Chelsea était vainqueur de la Ligue des champions après avoir battu le Bayern Munich sur son propre terrain, l’Allianz Arena, et l’avenir s’annonçait radieux.

Eden Hazard avait signé pour le club dans le cadre d’un contrat de 32 millions de livres sterling avec Lille, alors qu’ils étaient déjà en tête du classement de la Premier League le 31 août après avoir remporté leurs trois premiers matchs.

Face aux vainqueurs de la Ligue Europa, l’Atletico allait être délicat pour les hommes de Roberto Di Matteo, mais ce qui s’est passé ensuite était hors de ce monde.

Cet homme a montré pourquoi il était considéré comme l’un des meilleurs attaquants du football mondial

Radamel Falcao a marqué 24 buts en Liga et 12 en Europe la saison précédente mais même cela n’a pas pu préparer les Bleus à ce qu’ils ont affronté dans le sud de la France.

El Tigre les a malmenés.

Il a frappé la barre transversale lors des premiers échanges, puis avec seulement six minutes au compteur, il s’est accroché à une passe défensive et a réussi un joli tir sur Petr Cech et David Luiz, hors du poteau.

Falcao a porté le score à 2-0 13 minutes plus tard lorsqu’il a réussi une superbe frappe du pied gauche, recroquevillé dans la lucarne.

Il n’y avait pas d’arrêt Falcao et il aurait facilement pu marquer cinq buts dans la nuit

Alors qu’il poursuivait le triplé, le Colombien a ensuite dirigé un effort contre les boiseries mais il a bouclé l’exploit sur le coup de la mi-temps.

Une passe intelligente d’Arda Turan l’a trouvé à gauche de la surface, une touche l’a emmené au-delà de Ramires et il a glissé le ballon à la maison avec facilité.

Miranda a fait 4-0 et le but de consolation de Gary Cahill a été perdu sur tout le monde, comme une larme dans l’océan.

Le manager de l’Ateltico, Diego Simeone, était ravi de son attaquant vedette.

Le triplé de Falcao scintillait

“Je suis sans voix. Je ne peux vraiment pas le décrire. Ce que fait Radamel est indescriptible », a-t-il déclaré après le match.

«C’est un garçon qui, chaque fois que vous placez la barre haute, la place plus haut et se montre à la hauteur de l’occasion. Il a un dévouement au-delà de ce qui est normal.

« Je le connais depuis qu’il est très jeune et il est toujours exigeant ; la pression est sa force. C’est un excellent joueur.

« Il travaille pour s’améliorer chaque jour et sa motivation est contagieuse pour toute l’équipe. J’espère que nous pourrons l’apprécier à l’Atletico pendant longtemps.

Malheureusement, il n’a duré qu’une saison de plus et a été vendu à Monaco en 2013 pour 51 millions de livres sterling, malgré l’intérêt de Chelsea, l’équipe qu’il a déchirée en 2012.

Il finira par se retrouver à Stamford Bridge, deux ans plus tard.

Le sort de Falcao à Stamford Bridge a été entravé par une blessure

Mais, arrivé en prêt, il était l’ombre du joueur qu’il était autrefois après une blessure au LCA en 2014.

Il ne marquerait qu’un but en 12 apparitions par an après en avoir marqué quatre en 29 pour Manchester United lors d’une période de prêt similaire.

Falcao, cependant, a retrouvé sa forme en France, revenant à son meilleur brillant et nourrissant Kylian Mbappe lors de la campagne 2016/17, et remportant une nomination au Ballon d’Or.

Maintenant, à 35 ans, il est avec Galatasary en Turquie et toujours en forme, bien que pas tout à fait au niveau qui a fait vraiment remarquer le monde contre Chelsea à Monaco.

