La légende de Chelsea, Didier Drogba, dit à l’ex-star de Tottenham Mido qu’il « veut pleurer » alors que la star de Liverpool Mohamed Salah bat ses records

La légende de Chelsea, Didier Drogba, a déclaré qu’il « veut pleurer » alors que la star de Liverpool Mohamed Salah bat ses records, mais n’est pas surpris de la forme de classe mondiale de son ancien coéquipier.

Les 104 buts de Drogba ont constitué un record de Premier League pour un joueur africain pendant plus de six ans, mais Salah a depuis volé la couronne et compte actuellement 108 buts.

Salah a battu le record de Drogba avec un triplé à Old Trafford contre Manchester United

Salah est un joueur complètement différent de celui qui a basculé à Stamford Bridge en 2014, mais Drogba n’est pas surpris

Le roi égyptien a marqué 11 fois en 12 matches de championnat cette saison, ce qui a conduit certains à l’appeler le meilleur joueur du monde dans sa forme actuelle.

Cela ne s’est pas toujours aussi bien passé pour Salah, qui a rejoint Chelsea depuis Bâle en 2014 pour 11 millions de livres sterling, mais n’a fait que 19 apparitions avant de rejoindre la Serie A à Rome.

Drogba pense que Salah va battre son ancien record du parc, disant à l’ancien international égyptien et attaquant de Tottenham, Mido, à quel point la montre a été difficile.

« Il va détruire mon record », a déclaré Drogba. « Oh mon dieu, j’ai envie de pleurer. »

Drogba a déjà dû remettre un prix à Salah et doit maintenant devenir le meilleur buteur de la Premier League africaine.

Drogba a joué aux côtés de Mido à Marseille, ainsi que de Salah à Chelsea, et lorsqu’il a été interrogé par l’intervieweur sur la transformation de classe mondiale de Salah, la réponse de Drogba peut surprendre.

Il a expliqué : « Quand les gens me demandent et ils disent ‘oh mais tu as joué avec Salah’ je dis oui, nous avons joué ensemble, nous nous sommes entraînés ensemble, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, même s’il est parti en janvier pour jouer plus de minutes sur le terrain.

« Mais ce que j’ai vu à l’entraînement, et tous ses coéquipiers vous le diront, la qualité était là, il avait juste besoin de temps sur le terrain pour montrer son talent et sa qualité.

« Quand on regarde l’effectif qu’on avait à l’époque, avec Diego Costa, avec moi, avec Mo Salah, Oscar, Eden Hazard, tous ces gars, ce n’était pas facile de jouer.

getty

Salah a eu une compétition intense dès le départ à Chelsea avec Hazard et Drogba devant lui

«Mais ce qui m’a vraiment attaché à Mo, c’est vraiment un gars sympa, il est vraiment poli, même quand il ne jouait pas, il était triste de ne pas contribuer à l’équipe mais il était toujours bon.

« Pas un seul mot concernant l’entraîneur ou même les joueurs, alors quand vous avez ce genre d’intelligence, ce n’est qu’une question de temps pour que vous explosiez. »

Salah continue d’accumuler un certain nombre de records après son transfert de 36,5 millions de livres sterling de Rome à Liverpool en 2017, et ne semble pas vouloir s’arrêter de si tôt.

Le joueur de 29 ans est récemment devenu le meilleur buteur de tous les temps de Liverpool en Ligue des champions, alors qu’il détient le record du plus grand nombre de buts en 38 matchs en Premier League avec 32.

Drogba, qui a lui-même connu des débuts difficiles en Angleterre, a expliqué le seul conseil qu’il a offert à Salah et qui s’est depuis avéré crucial.

Drogba a donné quelques conseils à Salah alors qu’il était à Rome, et c’est clairement bloqué

« Je me souviens que nous avons parlé à quelques reprises quand il était à Rome », a déclaré Drogba. « Il marquait des buts, puis il a eu un moment où il ne marquait pas et il m’a demandé ‘comment gérez-vous ce genre de situations ?’

« J’ai partagé avec lui beaucoup d’exemples et d’expériences, ça m’est arrivé, c’est arrivé à tous les attaquants, de vivre un moment difficile comme celui-ci.

«Mais il faut revenir à l’essentiel, et il l’a fait. Et dès qu’il a fait ça… Boum. Et il est toujours imparable.

