La légende de Chelsea Didier Drogba réagit au fait que Mo Salah bat ses records

Mo Salah est désormais l’Africain le plus marquant de l’histoire de la Premier League (Photo: .)

Didier Drogba dit qu’il craint en plaisantant que la forme scintillante de Mo Salah signifie que l’attaquant de Liverpool détruira tous ses records de buts.

Salah a récemment dépassé le record de la légende de Chelsea de 104 buts en Premier League le mois dernier, faisant de lui le meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier League.

L’Egyptien ne montre cependant aucun signe de ralentissement et compte déjà 16 buts à son actif dans toutes les compétitions cette saison pour les Reds.

‘S’il continue [like this] il va détruire tous mes disques ! Je veux pleurer », a déclaré Drogba à Mehwar TV, cité par Kingfut.

« Ce que j’ai vu à l’entraînement, et tous ses coéquipiers vous le diront, la qualité était là. Il avait juste besoin de temps sur le terrain pour montrer son talent et sa qualité.

‘Quand tu regardes l’équipe [Chelsea] avait à l’époque, ce n’était pas facile de jouer, mais ce qui m’a vraiment attaché à Mo, c’est qu’il est vraiment sympa, il est vraiment poli, même quand il ne jouait pas.

Mo Salah a déjà marqué 16 buts cette saison (Photo : Nick Taylor/Liverpool FC via .)

Salah a eu du mal à avoir un impact à Chelsea au cours de son séjour de deux ans alors qu’il n’a réussi que deux buts en championnat en 13 apparitions, bien qu’il ait passé la plupart de son temps en prêt à la Fiorentina puis à la Roma.

Ses performances en Serie A ont incité Liverpool à faire un pas en 2017 et l’Ivoirien Drogba admet que Salah avait déjà fait appel à son expérience lors d’une période difficile.

‘Il était triste de ne pas contribuer [at Chelsea], mais il a toujours été bon. Quand vous avez ce genre d’intelligence, ce n’est qu’une question de temps avant que vous n’explosiez », a ajouté Drogba.

« Je me souviens que nous avons parlé à quelques reprises quand il était à Rome et qu’il marquait des buts, puis il a eu un moment où il ne marquait pas et il m’a demandé comment gérer ce genre de situation.

« J’ai partagé avec lui de nombreux exemples et expériences et comment cela est arrivé à moi et à tous les attaquants. »



