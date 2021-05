La légende de Chelsea, Frank Lampard, rejoint Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona et Roy Keane pour recevoir l’intronisation au Temple de la renommée de la Premier League au milieu des liens Crystal Palace

Frank Lampard a été intronisé au Temple de la renommée de la Premier League.

La légende de Chelsea a marqué 177 buts et 102 passes décisives en 609 apparitions en Premier League et a remporté trois titres de haut vol.

Lampard était un gagnant en série en tant que joueur avec Chelsea

Lampard rejoint Denis Bergkamp, ​​Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane dans la prestigieuse promotion 2021.

La Premier League a écrit sur Twitter: «Un milieu de terrain largement considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, considéré comme un héros parmi les fans de @ChelseaFC et respecté dans la division footballistique.

«Frank Lampard est intronisé au #PLHallOfFame.»

Parlant de son intronisation, Lampard a déclaré: «En tant que jeune garçon, je me souviens avoir simplement voulu faire partie de l’équipe de West Ham, et admirer des joueurs comme Roy Keane, Alan Shearer et Thierry Henry pour être mentionnés dans le même groupe que c’est un véritable honneur.

«Je suis très fier et reconnaissant de cette reconnaissance.

«La clé pour moi était la pratique et le travail acharné. J’avais un talent pour arriver et marquer des buts.

«Je l’avais fait dans toutes les équipes pour lesquelles j’ai joué, mais marquer régulièrement pendant cette période en Premier League était principalement dû à mon travail acharné et à mon dévouement à m’améliorer constamment.

Lampard a passé 18 mois à diriger Chelsea, avant d’affronter le sac en début d’année

L’intronisation au Temple de la renommée de Lampard intervient au milieu de ses liens avec le poste de Crystal Palace avec Roy Hodgson quittant Selhurst Park à la fin de la saison.

L’ancien international anglais, qui est au chômage depuis son limogeage par Chelsea en janvier, est le favori des bookmakers pour diriger les Eagles.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, pense que ce serait un risque d’amener Lampard à SE25.

Il a déclaré à talkSPORT: «Il y a un pari dans chaque nomination de direction que vous faites. Il s’agit de savoir comment minimiser ce risque.

«Vous ne pouvez pas éliminer les risques lorsque vous traversez une route, vous pouvez regarder à droite et à gauche et cela n’élimine qu’une partie du risque que vous prenez.

Hodgson quittera Palace plus tard ce mois-ci avec Lampard un favori pour le remplacer

«Avec Frank Lampard, j’ai en fait dit il y a quelques mois que je pouvais voir cela se dérouler.

«C’est un risque pour Palace car ils ont beaucoup de choses sous le capot. Ils ont parfois une Ferrari d’une équipe de jeu allant du capitaine à Wilfried Zaha.

«Sous le capot, ils ont une liste de joueurs sans contrat et un éventail de défis qui ne s’arrêteront jamais avec des gens comme Wilfried Zaha.

«Le fait qu’il ait joué et se soit engagé à Palace, il est bien connu qu’il veut passer à autre chose.»

