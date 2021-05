La légende de Chelsea, Joe Cole, salue Thomas Tuchel alors que la victoire en Ligue des champions prouve “qu’il est l’un des jeunes managers les plus brillants du football mondial”

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, restera dans le folklore du club pour avoir mené l’équipe à la Ligue des champions.

C’est le point de vue de la légende des Blues Joe Cole qui a regardé à Porto alors que le but de Kai Havertz les a vus battre Manchester City pour le trophée.

Tuchel a célébré comme un fan de Chelsea quand Havertz a ouvert le score

Le patron allemand Tuchel est arrivé dans l’ouest de Londres en janvier, Chelsea luttant pour un classement parmi les quatre premiers et semblant peu susceptible de faire des vagues lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Europe.

Il a remplacé la légende du club Frank Lampard sur le hotseat de Stamford Bridge et il les a transformés en champions d’Europe en seulement 124 jours.

Une performance tactique époustouflante sur la plus grande scène a vu son 5-2-3 étouffer l’équipe de Pep Guardiola et un moment magique de Havertz leur a valu le trophée.

Et Cole reconnaît qu’il entrera désormais dans l’histoire pour cette réalisation étonnante.

Chelsea a célébré la victoire avec style

“Nous pensions qu’il était l’un des jeunes managers les plus brillants du football mondial et maintenant il l’a prouvé et il va entrer dans le folklore de ce club aux côtés de grands noms, de grands managers.

«Mourinho, Ancelotti, Di Matteo ont remporté la Ligue des champions, c’est un favori du club.»

Man City et Pep Guardiola en ont déjà marre de la vue de Tuchel.

“Il est venu dans ce pays, il a affronté Pep Guardiola trois fois et a remporté les trois matchs”, a déclaré la légende de Manchester United, Rio Ferdinand.

“Aujourd’hui, Tuchel, la façon dont il a constitué son équipe, a vraiment annulé toute menace que Man City avait”, a-t-il ajouté.

Guardiola avait l’air dévasté après la défaite

L’Allemand n’est devenu que le troisième entraîneur de l’histoire à battre l’Espagnol trois fois en une saison.

Jurgen Klopp (Liverpool, 2017-18) et Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United, 2019-20) ont été les seuls autres à réussir l’exploit.

Sur le match, Tuchel a déclaré à BT Sport : « Quel combat. Nous l’avons fait 1-0. Je ne sais pas quoi ressentir.

«Ils étaient déterminés à gagner cela. Nous voulions être la pierre de leur chaussure et la pierre de l’horlogerie de Man City. Nous avons encouragé tout le monde à intervenir.

“Nous aurions voulu être un peu plus créatifs et avoir plus de possession du ballon, mais nous avons créé des dangers et avons fait quelques tentatives.”

