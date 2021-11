La légende de Chelsea, John Terry, réagit à la raclée de la Juventus en Ligue des champions

John Terry était ravi de la victoire de Chelsea sur la Juventus (Photos : YouTube/.)

John Terry a salué l’impressionnante victoire de Chelsea sur la Juventus en Ligue des champions et a déclaré que son ancien club « dominait l’une des meilleures équipes d’Europe ».

Les buts de Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi et Timo Werner ont aidé les détenteurs de la Ligue des champions à battre la Juventus 4-0 à Stamford Bridge mardi soir et à réserver leur place pour les huitièmes de finale.

Le patron des Blues, Thomas Tuchel, a qualifié la performance de son équipe d' »incroyable » et Terry a été tout aussi impressionné alors que Chelsea frappait les géants italiens pour poser un jalon en Europe.

» Chelsea a dominé l’une des meilleures équipes d’Europe ce soir « , a écrit Terry sur Instagram. ‘Quelle performance.

‘[It’s] c’est tellement bon de voir nos joueurs locaux dans l’équipe, entourés de joueurs de classe mondiale comme Thiago Silva.’

Chelsea a connu un superbe début de saison, remportant neuf de ses 12 matches de Premier League pour se hisser au sommet du classement et négocier en toute sécurité son groupe de Ligue des champions.

Après la victoire de la Juventus, Tuchel a déclaré: « Nous voulions rester patients mais en même temps ne pas nous endormir. Nous voulions augmenter le rythme et l’intensité.

Thomas Tuchel a qualifié la victoire en Ligue des champions d' »incroyable » (Photo: .)

« C’est tellement difficile de créer et de marquer, mais nous avons tellement créé. Une performance incroyable et un résultat fantastique.

« Nous avons été plus précis qu’à Turin, nous avons pris plus de risques, ce qui nous manquait à Turin. En contrôlant, vous ne pouvez pas les blesser – vous devez pénétrer avec des fuites de balle. Nous avons été très bons et avons marqué de beaux buts.

« Je me sens très conscient que nous faisons le travail invisible et quand nous devons défendre, nous défendons vraiment et creusons. »

Dimanche, Chelsea revient en Premier League contre Manchester United, qui n’a toujours pas d’entraîneur après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer ce week-end.

