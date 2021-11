La légende de Chelsea, John Terry, rejoint Twitter et troll les fans de Manchester United en disant qu’ils sont «à cinq ans d’attraper» Blues

John Terry a officiellement rejoint Twitter et n’a pas perdu de temps à troller les fans de Manchester United.

La légende de Chelsea compte déjà plus de six millions de followers sur Instagram et se moque régulièrement des fans rivaux, principalement à propos du manque de trophées de Tottenham.

.

Terry a connu une carrière extrêmement réussie à Chelsea et a beaucoup de médailles à montrer pour cela

.

Terry est à la recherche d’un emploi en gestion

Il possède un CV impressionnant de ses 759 matchs en tant que joueur, dont 717 à Chelsea, où il a remporté 17 trophées, dont cinq titres de Premier League.

Désormais, l’ancien capitaine des Bleus et de l’Angleterre a rejoint Twitter et ne s’est pas retenu avec ses premiers messages sur la plateforme.

Au début, il y avait de beaux messages répondant à d’autres qui l’ont accueilli sur Twitter.

Kevin Pietersen, qui est lui-même un fan de Chelsea, a déclaré: « Un accueil chaleureux à un capitaine qui se serait moqué de la pauvreté de Man Utd », après avoir vu les anciens champions bien battus par Man City à domicile.

Terry a répondu : « Merci mon pote. Deux équipes aux antipodes. Man City est une joie à regarder en possession, et un excellent exemple pour les équipes loin d’être aussi bonnes qu’elles en possession.

« [Manager Pep Guardiola] conduit et exige que de chaque joueur, chaque navire ait besoin d’un capitaine et qu’il soit le meilleur.

Terry a été accueilli sur Twitter par son ami, KP, et les deux n’ont pas perdu de temps à s’entasser sur Man United après une autre défaite

Twitter

Terry a été dévasté de perdre la finale de la Ligue des champions 2008 contre Man United, mais son bien-aimé Chelsea est de loin supérieur maintenant

Un fan de Manchester United pensait avoir raison de Terry en publiant une photo de lui en larmes après la défaite finale de la Ligue des champions 2008 contre les Red Devils.

L’ancien Bleu a répondu: « Ce sont les fans de Man Utd après aujourd’hui et réalisant que vous avez (sic) 5 ans avant d’attraper Chelsea. »

Il y avait aussi de vraies questions posées sur les joueurs actuels de Chelsea avec un fan demandant : « Que pensez-vous des garçons de l’académie ? Reece, Christensen, CHO, Mount et CO en feu.

Terry a répondu : « Superbe. C’est super de voir nos joueurs locaux dans la première équipe.

Le joueur de 40 ans est actuellement à la recherche de sa première opportunité dans le management après avoir quitté son poste d’assistant d’Aston Villa.

Villa est maintenant en difficulté cette saison et il a été affirmé qu’une grande partie est due à la perte de Terry, la ligne arrière étant en difficulté.

La défaite 1-0 des Villans contre Southampton était leur cinquième défaite consécutive et les voit planer juste en dehors de la zone de relégation après 10 matchs.

« Personnellement, je le regarde et je me dis ‘qu’est-ce qui se passe à Aston Villa ?’ L’ancien milieu de terrain de Premier League Jamie O’Hara a déclaré à talkSPORT. « Ils encaissent des buts, alors qui ont-ils eu lors de leur dernière saison alors qu’ils ne le faisaient pas. Ils ont les mêmes joueurs.

« Alors, qui est-il? John Terry n’est pas là.

O’Hara croit fermement que l’absence de Terry est une grande partie de leur chute compte tenu du succès qu’ils ont eu avec lui dans l’arrière-boutique.

« Non seulement John Terry est un entraîneur brillant défensivement, mais il est également un leader dans le vestiaire. A ce moment où vous avez perdu cinq au rebond, qui voudriez-vous entrer dans les vestiaires un lundi matin ? John Terry.