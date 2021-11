Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Karina Smirnoff, ancienne pro de Dancing With the Stars, teste peut-être les eaux de l’industrie cinématographique, mais Smirnoff révèle qu’elle pourrait être intéressée à revenir dans la série dans un nouveau rôle. Dans son interview avec Parade, la chorégraphe a fait part de ses réflexions sur Derek Hough en tant que juge et partage qu’elle est prête à juger la série un jour. « Je pense qu’il est fantastique en tant que juge. Il a été fantastique dans World of Dance avec Jennifer Lopez. Il a fait un travail fantastique là-bas », a-t-elle déclaré à propos de Hough lors de la promotion de son nouveau film Tango Shalom. « J’aimerais vraiment juger. Je ne sais pas si je retournerais en tant que danseur. Je pense qu’il y a un bon moment dans la vie pour tout. Mais je pense que Derek est aussi fantastique en tant que juge qu’il était incroyable en tant que danseur. «

Smirnoff a travaillé sur la série pendant 11 ans et a remporté la saison 13 avec son partenaire JR Martinez. « Je suis allé à Danse avec les stars alors que ma carrière de compétiteur était au sommet. Je l’ai fait parce que lorsque vous êtes dans la course pour gagner les championnats du monde, ce que nous appelons notre médaille olympique, vous ne prenez généralement pas le temps de faire d’autres projets. Mais j’étais dans un endroit où je pensais, « Je veux le faire pendant au moins une saison. » J’avais beaucoup d’amis dans la série – Tony Dovolani et Maksim Chmerkovskiy – et je me souviens que tout le monde se disait : « Oh, tu dois le faire. » Et je me suis dit : « Pourquoi pas ? Je peux prendre quelques mois de congé. » Et puis la prochaine chose que je sais, 11 ans que je fais toujours la série. »

« Je pense que le spectacle a en fait relancé la danse de salon. Je sais qu’en ce moment le spectacle va peut-être dans une direction légèrement différente et il y a beaucoup d’autres styles qui entrent en jeu, pas nécessairement la salle de bal », a-t-elle ajouté à propos de l’héritage du spectacle. « Mais pour l’industrie de la salle de bal, c’était toujours au premier rang de n’importe quel film, n’importe quelle comédie musicale avec Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly ou Cyd Charisse, et puis d’une certaine manière, c’est devenu une affinité sociale pour les gens qui veulent avoir quelque chose à faire après le travail. »