La légende de la boxe Frank Bruno affirme qu’il sera le prochain combat de Mike Tyson et révèle le sac à main et l’emplacement

Le 1er avril est le poisson d’avril et d’une manière ou d’une autre, chaque année, nous tombons pour un tour ou un autre.

Cette année, le légendaire boxeur britannique Frank Bruno a réussi à faire une «annonce» sur Twitter.

GETTY

Bruno se bat toujours en forme à 59 ans – mais il ne lèvera plus ses gants pour le moment

L’ancien champion du monde des poids lourds, 59 ans, a posté sur Twitter qu’il avait accepté une offre de combattre à nouveau le vieil ennemi Mike Tyson et qu’il serait payé 2 millions de livres sterling.

Les gens se demandent qui « Iron Mike » combattra ensuite après son retour contre Roy Jones Jr l’année dernière, avec Evander Holyfield lié.

Mais Bruno a pris tout le monde par surprise sur Twitter. «BREAKING NEWS», commença-t-il. «D’accord, on m’a demandé de combattre Mike Tyson pour deux millions de livres. Je ne pouvais pas le refuser donc ce sera à Wembley [in] Novembre – je ne peux pas attendre.

BREAKING NEWS D’accord, on m’a demandé de combattre Mike Tyson pour 2 millions de livres. Je ne pouvais pas le refuser, donc ce sera à Wembley en novembre, je ne peux pas attendre pic.twitter.com/jgq0oU9A2X – Frank Bruno MBE 🇬🇧 (@frankbrunoboxer) 1 avril 2021

Bien sûr, plusieurs de ses fans n’ont pas réussi à en déduire que Bruno plaisantait et il les avait crochet, ligne et plomb, avec l’ancien footballeur Carlton Palmer parmi eux.

C’était un très bon de. Le combat de Tyson avec Jones Jr était un jeu d’argent et le joueur de 54 ans a déclaré qu’il était prévu de continuer à se battre contre des expositions similaires.

Tyson a battu Bruno deux fois à leur apogée, mais ils restent amis maintenant, ils n’essaient pas de se mettre KO

Bruno a également constamment taquiné un retour sur le ring de boxe au fil des ans, vous ne pouvez donc pas blâmer les fans d’avoir acheté cela.

«Je m’entraîne trois fois par jour, parfois quatre fois par jour», a-t-il déclaré à talkSPORT en novembre dernier. «Je prends soin de moi, donc si quelqu’un vous propose une bonne quantité de maïs pour aller sur le ring, j’adorerais monter sur le ring», a-t-il déclaré.

Et ces deux ont une histoire. Bruno n’a perdu que cinq fois dans sa carrière et deux d’entre eux sont tombés aux mains de Tyson, y compris son dernier combat en 1996.

Tyson l’a assommé en cinq tours pour conserver ses titres mondiaux unifiés en 1989, mais Bruno était le champion quand ils se sont rencontrés sept ans plus tard après avoir finalement acquis le titre WBC après trois tentatives de titre mondial.

. – .

Tyson a battu Bruno deux fois

Il n’a pas réussi à défendre la ceinture car Tyson l’a arrêté en trois rounds, mais l’histoire principale était la blessure à l’œil que Bruno a subie dans le combat qui signifierait qu’il devait se retirer pour éviter d’autres dommages.

Quand talkSPORT lui a demandé s’ils étaient maintenant amis, Bruno a répondu avec un rire chaleureux: «Comment pouvez-vous être ami avec quelqu’un qui essaie de vous assommer et de vous tuer?

«Ouais, j’ai fini [to America to see him]. Il est très gentil et très terre à terre et très calme.

«Il n’avait pas l’entourage autour de lui, donc il semblait bien mieux que d’avoir tous les oui-hommes autour de lui.

«Il avait juste son AP et il l’a juste maintenu à un niveau. C’était le meilleur que je connaisse.

«Je pense qu’il aime Bob Marley cependant… si tu vois ce que je veux dire, Harry?

Il n’avait que 35 ans lorsque sa blessure a fait tomber le rideau sur sa carrière. Alors qu’une certaine rédemption aurait été super douce pour Bruno, malheureusement – cette fois du moins – l’idée n’était rien de plus qu’une blague du poisson d’avril.