La légende de la boxe Manny Pacquiao lance la collection NFT sur Ethernity Crypto new media

in

La légende de la boxe Manny Pacquiao lance une collection de jetons non fongibles (NFT) sur Ethernity, un projet NFT authentifié, en collaboration avec Rikognition alors que le marché NFT continue d’exploser.

Selon un communiqué de presse partagé avec CryptoGlobe, le célèbre boxeur devenu politicien et philanthrope aura au centre de sa collection un “portrait très réaliste” nommé d’après son surnom populaire “PacMan”, qui sera une édition limitée one-of-one pièce d’art numérique.

Rikognition a décrit l’article en disant qu’il visait à « transmettre l’essence de Pacquiao en tant que personne qui a surmonté des obstacles incroyables mais n’a jamais perdu son esprit et son cœur », et a ajouté :

La pièce s’inspire de la carrière de Pacquiao, dans laquelle un instant peut sembler à la fois éphémère et durer une éternité.

Pacquiao est bien connu pour être l’un des plus grands boxeurs de tous les temps, remportant des médailles d’or dans plusieurs catégories de poids. Il fait également des dons à des causes caritatives assez fréquemment et a siégé au Sénat philippin depuis 2016.

Le gagnant de l’enchère NFT recevra deux billets pour le combat de Pacquiao avec Yordenis Ugas à Las Vegas, Nevada. L’équipe d’Ethernity est prête à « assurer la livraison numérique immédiate des billets au gagnant ».

La collection NFT de la légende de la boxe comprendra également des cartes à collectionner le représentant. Pacquiao a notamment été impliqué dans l’espace de la crypto-monnaie dans le passé, car en 2019, il a lancé une crypto-monnaie adossée à des marchandises.

L’enchère NFT intervient alors que le marché continue d’exploser. Plus tôt ce mois-ci, le principal marché NFT OpenSea a dépassé le principal échange décentralisé Uniswap sur l’utilisation d’Ethereum après avoir dépensé plus de 1,9 million de dollars en gaz en frais de transaction.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Unsplash

Lien source