La légende de la boxe Mike Tyson prédit que le «vrai bon attaquant» Jake Paul battra Tyron Woodley

Jake Paul affronte Tyron Woodley dans un match de boxe ce dimanche et il a un supporter en Mike Tyson.

Le YouTuber devenu boxeur professionnel s’est heurté à la résistance des pros et des fans de combat depuis qu’il a commencé à affronter des athlètes d’autres sports sur un ring de boxe, mais Tyson, l’un des poids lourds les plus emblématiques de tous les temps, lui donne du crédit.

Mike Tyson semble apprécier les compétences de Jake Paul

S’exprimant sur son podcast, Iron Mike s’est rangé du côté de Paul contre l’ancien champion des poids welters de l’UFC, Woodley.

“Jake va le battre”, a déclaré Tyson avec confiance. “Woodley n’est pas un puncheur comme ça, c’est pourquoi il veut combattre ce gars, pour obtenir probablement son dernier salaire.”

Paul affirme que le taux d’achat de ce combat est comparable à ce que Floyd Mayweather et son frère Logan Paul ont fait plus tôt cette année. Si c’est vrai, un gros salaire attend les deux hommes.

Quoi qu’il en soit, Tyson est fier de la paire pour avoir organisé le spectacle et est même allé jusqu’à qualifier Paul de «vrai bon attaquant».

Esther Lin/SHOWTIME

Les choses sont devenues personnelles avec Jake Paul et Tyron Woodley

« Je suis fier d’eux », a-t-il déclaré à propos des deux combattants. “Il [Paul] combat un combattant expérimenté. Ce est tellement cool.”

“Je ne sais pas”, a déclaré Tyson, “Paul est un très bon attaquant, et je pense que les gens lui rendent un mauvais service quand ils vont là-bas et disent:” Il a les cheveux blonds et les yeux bleus, c’est un garçon blanc “, et je pense que cela renforce également leur courage et les fait se faire mettre KO. »

Paul possède un record parfait de 3-0 jusqu’à présent et tous ces concours se sont terminés par KO.

Il a présenté Ben Askren au premier tour de leur combat plus tôt cette année.

Woodley était à cet événement en tant qu’ami d’Askren, c’est ainsi que ce combat a commencé à prendre forme.

Triller Fight Club

Jake a éliminé Ben Askren lors de son dernier combat

Woodley, comme tous les adversaires précédents de Paul, entrera dans un ring de boxe pour la première fois. Il est un combattant MMA décoré, cependant, ayant été l’un des meilleurs champions poids welters de l’histoire de l’UFC.

Cependant, il a perdu ses quatre derniers matchs sans gagner une seule manche et il a 15 ans de plus que Paul.

Dimanche à Cleveland, Ohio, nous verrons si la prédiction de Tyson est juste.