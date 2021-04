La légende de la boxe Mike Tyson revient à la lutte professionnelle avec AEW contre NXT TakeOver

Mike Tyson se lance à nouveau dans la lutte professionnelle alors qu’il revient à l’AEW.



La dernière fois que nous avons vu Iron Mike à AEW, c’était l’été dernier, lorsque lui et un entourage, dont l’ancien double champion de l’UFC, Henry Cejudo, ont affronté The Inner Circle.

AEW

Tyson a déjà avec Jericho, revenant à leurs jours à la WWE

Tyson a renouvelé les hostilités avec le vieil ennemi Chris Jericho, mais beaucoup de choses ont changé depuis leur affrontement.

Il semble maintenant que les Inner Circle sont des babyfaces après que MJF et son nouveau groupe The Pinnacle les ont détruits. Avec une guerre qui commence, il est intéressant de voir quel rôle Iron Mike jouera dans tout cela.

Ce sera la première sortie de Tyson devant un public d’AEW en direct et le propriétaire Tony Khan est enthousiasmé par cette perspective.

«Il n’y a rien de mieux qu’une foule passionnée de catch en direct. Depuis août 2020, nous proposons des spectacles en plein air sûrs au Daily’s Place, sans aucune transmission signalée parmi nos fans, et nous apprécions énormément les incroyables fans qui nous rejoignent semaine après semaine », a déclaré Khan, PDG de GM. et chef de la création d’AEW.

«C’est incroyable pour nos lutteurs et pour ceux qui regardent à la maison d’entendre les réactions en direct.

«Cela inclut des événements historiques comme Kenny Omega remportant le titre mondial AEW, l’arrivée surprise de Sting, Shaq faisant équipe avec Jade Cargill contre Cody Rhodes et Red Velvet, les victoires de championnat respectives des Young Bucks et de Darby Allin à FULL GEAR, et tant d’autres moments magiques.

«De même, Mike Tyson commande toujours une ovation massive et l’attention des fans du monde entier. Je suis ravi pour tout le monde ici à Jacksonville, et pour ceux qui regardent sur TNT et dans le monde entier, de voir ce que Mike Tyson a en réserve pour AEW. »

En novembre, Tyson a combattu Roy Jones Jr dans un combat d’exhibition qui s’est terminé par un match nul, mais l’ancien champion incontesté des poids lourds a suggéré qu’il continuerait à combattre les légendes.

Tyson a une solide histoire dans la lutte professionnelle après avoir eu un impact tangible pour la WWE à WrestleMania 14 en 1998.

Mike Tyson fait ses débuts à la WWE a été un énorme coup de pouce pour l’entreprise

Beaucoup attribuent au rôle de Tyson en tant qu’arbitre invité spécial entre Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin le tournant dans les guerres du lundi soir entre la WWE et la WCW et ont aidé la WWE à devenir le goliath qu’il est aujourd’hui.

Avant son arrivée à la WWE, la WCW battait la WWE chaque semaine. Cette semaine, le Temple de la renommée de la WWE aide AEW à affronter NXT TakeOver: Stand and Deliver.

