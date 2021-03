La légende de la boxe Teddy Atlas compare la superstar de l’UFC Sean O’Malley au prince Naseem Hamed après le KO viral de Thomas Almeida à l’UFC 260

L’aficionado de boxe Teddy Atlas a comparé Sean O’Malley à la légende britannique Prince Naseem Hamed après son KO dévastateur contre Thomas Almeida.

Le spectacle « Sugar » est revenu à Las Vegas avec style après une défaite décevante contre Marlon « Chito » Vera à l’UFC 252.

Sean O’Malley a organisé une célébration extravagante après son superbe KO

Après s’être remis d’une blessure à la jambe, O’Malley est revenu dans un style sensationnel et a été à la hauteur de son surnom avec une douce victoire grâce à une performance frappante.

Le joueur de 26 ans avait l’impression d’avoir terminé le combat au premier tour avec un coup de tête écœurant, choisissant de s’éloigner et d’attendre que l’arbitre arrête le combat.

Pourtant, Almeida est aussi dur que possible et a réussi à résister à un barrage de coups de poing, de coups de pied et de genoux de la part de l’indigène du Montana.

Cependant, O’Malley a prouvé qu’il avait toujours le facteur X avec un court crochet gauche au troisième tour qu’il a suivi d’une énorme main droite à son adversaire abattu pour terminer le combat.

O’Malley pensait qu’il avait fait le travail dans le premier avec un énorme coup de tête

Mais « Sugar » a fait le travail au troisième tour et Atlas a été visiblement impressionné

Regardant de chez lui, Atlas s’est tourné vers Twitter pour exprimer son approbation d’O’Malley et de sa performance, le comparant à l’ancien champion poids plume Hamed.

Il a écrit: «Almeida – O’Malley, je n’ai pas vu quelqu’un d’aussi talentueux et peu orthodoxe depuis peut-être le prince Hamed dans les années 80. Et littéralement un style coloré.

«Vous devez utiliser des feintes avant d’attaquer simplement avec O’Malley, faites-le bouger trop tôt puis venez. Plus facile à dire qu’à faire. Wow talent spécial.

«Grand talent, instinct et technique. Unique et spécial. »