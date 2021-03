Sting est une légende de la lutte et beaucoup pensaient qu’il avait combattu son dernier match lorsqu’il s’est effondré face à Seth Rollins en 2015.

Des problèmes de cou ont forcé The Stinger à prendre sa retraite et le WWE Hall of Fame. Mais il n’a pas pris sa retraite selon ses conditions, pas de loin.

Sting connaît une renaissance de carrière dans la soixantaine

Il est allé 0-2 à la WWE. Après plus d’une décennie à éluder la meilleure promotion au monde par crainte d’être mal utilisé et maltraité, la course de Sting à la WWE a enregistré un total de zéro victoire.

Bien sûr, la blessure a été interrompue. Mais le faire perdre contre Triple H lors de son premier match en dit long.

Maintenant, en 2021, Sting est retourné à la lutte et a travaillé pour l’AEW.

Il a eu son premier match en six ans – et à l’âge de 61 ans – dans un environnement cinématographique. Il a fait équipe avec Darby Allin contre l’équipe Taz à Revolution et le match a été un succès retentissant.

Cependant, Sting admet que le match a eu des conséquences néfastes sur lui. S’adressant à Bleacher Report, Sting a noté à quel point l’élément cinématographique était dur pour lui.

Sting et Darby Allin ont été une équipe jusqu’à présent

«La cinématique était amusante», a-t-il déclaré.

«J’aimerais en faire plus, c’est sûr, mais j’en suis sorti en ruine. Cela m’a fait des ravages. C’était deux nuits de tournage et c’était assez difficile. Cela peut être pénible pour le corps, surtout à mon âge. C’était 12 heures au lieu d’être dans le ring pendant 30 à 40 minutes. J’adore filmer. J’ai fait des films et la télévision, et je m’amuse toujours avec ce genre de choses. Le plus dur était toutes les heures et le temps de récupération.

«Je n’avais aucune idée de ce que je pouvais offrir à AEW mais j’ai appelé Tony [Khan] et il a demandé si je serais intéressé à faire des matchs cinématographiques. J’ai dit que j’aimerais faire ça et maintenant, Tony parle de matchs sur Dynamite.

«Nous verrons ce qui se passe là-bas. Être de retour sur TNT est un élément cool. C’est super d’avoir des gars comme Jim Ross, Tony, Dustin [Rhodes], Tully [Blanchard] et Arn [Anderson] autour de. »

Sting a signé un accord pluriannuel avec AEW et, comme le note Sting, Tony Khan a suggéré que l’icône de la WCW aura plus de matchs à l’avenir, peut-être sur le ring.

Le Lance Archer de six pieds huit pouces semble le prochain pour Sting à en juger par les interactions récentes. Il faut imaginer combien de temps Sting peut tenir dans la soixantaine.