La légende de la lutte Super Porky est décédée à l’âge de 58 ans alors que les stars de la WWE rendent hommage

De nombreux fans et autres stars ont rendu hommage au regretté luchador (Photo: WWE)

La légende de la lutte mexicaine Super Porky est décédée à l’âge de 58 ans.

L’ancienne star de la WWE, CMLL et AAA, qui est devenue l’une des comédiennes les plus appréciées de l’industrie, a reçu une vague d’amour de la part de ses collègues lutteurs du monde entier en réaction à la triste nouvelle.

Le talk-show Mas Lucha a annoncé sa mort lors de l’émission de lundi soir, tandis que CMLL et AAA ont rendu hommage.

Dans un tweet traduit, AAA a écrit : ” La famille #LuchaLibreAAA Worldwide se joint à la prière pour le repos éternel de José Luis Alvarado Nieves ” Brazo de Plata ” ” Super Porky “. Légende de la lutte mexicaine.’

Débutant en tant que star masquée Brazo de Plata (Silver Arm), il a fait équipe avec son frère Brazo de Oro (Gold Arm) de 1977 à 1988.

Il a commencé une course de deux décennies avec CMLL en 1985 alors qu’il faisait équipe avec d’autres membres de sa propre famille Alvarado et est finalement devenu Super Porky alors qu’il adoptait un style comique.

????ï????? La familia #LuchaLibreAAA Worldwide se une en oración por el eterno descanso de José Luis Alvarado Nieves â????Brazo de Plataâ???? â????Súper Porkyâ????. Leyenda de la Lucha Libre Mexicana ð??????ð????» Nuestros corazones estÃn con @Psychooriginal pic.twitter.com/a8HFwYRO5t – Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) 27 juillet 2021

Cela a conduit à une brève course à la WWE dans le cadre de la division Junior en 2005, bien que l’ensemble du groupe ait été libéré l’année suivante.

Il est ensuite passé à AAA et y est resté jusqu’en 2009, date à laquelle il a travaillé sur la scène indépendante et est apparu pour CMLL jusqu’en 2016.

La star actuelle de NXT, Santos Escobar, a rendu hommage au défunt lutteur en déclarant: “Je t’aime Pepito Rest in Peace Silver Arm” Super Porky “mes condoléances à toute la famille Alvarado, aujourd’hui, l’arène céleste reçoit une légende (sic)”

Franky Monet, qui apparaît également sur la marque noir et or, a ajouté: “RIP Super Porky… mes condoléances à la famille Alvarado”.

Leur co-star Bronson Reed a partagé une photo de Porky et a simplement dit “RIP” à côté d’un emoji de mains de prière.

L’ancien lutteur de la WWE Cinta De Oro – qui était connu sous le nom de Sin Cara avant de quitter l’entreprise – a écrit: “ Triste nouvelle pour nous tous qui aimons Lucha Libre, aujourd’hui Super Porky mieux connu sous le nom de #BrazodePlata, il est allé à la Celestial Arena.

« Maintenant, les mousquetaires sont ensemble. Nos condoléances à ses enfants, sa famille et ses amis.

