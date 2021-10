La légende de la MLB Pete Rose fait exploser les Yankees, Joey Gallo: « Ray Charles ne frapperait pas tant que ça »

La légende des Cincinnati Reds Pete Rose, qui a le plus de succès dans l’histoire de la MLB, a clairement indiqué qu’il n’était pas un fan des joueurs qui frappent beaucoup.

Dans une récente interview avec USA Today, Rose a parlé des Yankees de New York et de la défaite de l’équipe AL Wild Card contre les Red Sox de Boston. Rose a fustigé la formation de l’équipe, en particulier le cogneur Joey Gallo.

Joey Gallo # 13 des Yankees de New York réagit après avoir retiré des prises lors de la troisième manche contre les Rangers du Texas au Yankee Stadium le 21 septembre 2021 dans le quartier du Bronx à New York. ((Photo de Sarah Stier/.))

« C’était la pire formation qu’ils auraient pu mettre sur le terrain », a déclaré Rose via NESN.com. « Leurs six, sept, huit, neuf frappeurs étaient tous des hommes hors-jeu. Ils devaient avoir [Aaron] Juge et [Giancarlo] Stanton fait quelque chose. S’ils ne touchaient pas, toute la pression était sur Joey Gallo. Vous avez vu comment cela a fonctionné. »

Rose a terminé avec une moyenne au bâton de 0,303 et un record MLB de 4 256 coups sûrs, et il n’a jamais retiré plus de 76 prises au bâton en une seule saison.

Joey Gallo # 13, Brett Gardner # 11 et Aaron Judge # 99 des Yankees de New York se tiennent dans le champ extérieur lors d’un changement de lanceur contre les Red Sox de Boston lors de la septième manche du match de la Ligue américaine Wild Card à Fenway Park le 05 octobre 2021 à Boston, Massachusetts. ((Photo de Maddie Meyer/.))

Ainsi, le joueur avec le plus de coups sûrs dans l’histoire de la ligue aurait du mal à digérer la ligne de barre oblique de Gallo de .160/.303/.404.

Au cours de la saison régulière 2021, Gallo avait une moyenne au bâton de 0,160 en 58 matchs joués pour les Yankees. Il a frappé 13 circuits avec 22 points produits, mais a retiré 88 frappes sur des prises en 188 présences au bâton. Gallo est allé 0-en-4 avec un retrait au bâton dans le match contre les Red Sox.

Rose a déchiré Gallo pour sa cote élevée de retraits au bâton et sa mauvaise moyenne au bâton.

L’ancien manager et joueur des Cincinnati Reds Pete Rose est vu avant le match contre les Pirates de Pittsburgh au Great American Ball Park le 21 juillet 2018 à Cincinnati, Ohio. ((Photo de Michael Hickey/.))

« Comment quelqu’un qui n’a pas joué tous les jours frappe-t-il 213 fois ? » demanda Rose. « Ray Charles ne frapperait pas tant que ça. Je ne peux tout simplement pas imaginer frapper 213 fois sans me suicider. »

Les Yankees ont acquis Gallo à la mi-saison parce qu’ils avaient désespérément besoin d’un bâton gaucher dans leur alignement. Il devrait retourner à New York pour une autre saison avant d’entrer en agence libre en 2022.