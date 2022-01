La légende de la musique country revient pour résoudre un cas extrêmement personnel avec Danny

Blue Bloods a commencé la nouvelle année en ramenant une star de la musique country pour aider Det. Danny Reagan sur une affaire à New York. Près d’un an après que Lyle Lovett a fait ses débuts dans la série en tant que Texas Ranger Waylon Gates, il est de retour dans la Grosse Pomme lorsqu’une cargaison de drogue illégale arrive à New York. Cependant, au fur et à mesure que l’épisode se déroulait, Danny (Donnie Wahlberg) a appris que le voyage de Gates était bien plus que prévu.

Au début de l’histoire de Danny dans « Old Friends », Danny s’est plaint au Det. Maria Baez (Marisa Ramirez) que les autorités fédérales voulaient reprendre l’enquête sur une énorme cargaison de drogue entrant dans la ville. Ils sont ensuite tombés sur Gates, qui a été promu major et s’occupe de l’affaire pour le gouvernement fédéral puisqu’il est un expert du cartel impliqué. Danny et Baez essaient d’assurer à Gates qu’ils pourraient le gérer, mais Gates est sûr qu’il s’agit d’une opération sérieuse. Pourtant, Gates veut que Danny le rejoigne dans l’enquête. (Baez a ensuite quitté la scène à gauche, elle n’a donc pas été impliquée dans le reste de l’épisode !)

(Photo : John Paul Filo/CBS)

L’enquête de Gates et Danny a pris une tournure inquiétante lorsqu’ils ont trouvé des membres morts d’un gang qui avait aidé le cartel. Le lendemain, Danny est arrivé au nouveau magasin de beignets préféré de Gates et n’était pas content. Danny a découvert par lui-même que le partenaire de Gates au Texas avait été retrouvé assassiné avec la même marque que les membres du gang. Donc, la vraie raison pour laquelle Gates était à New York était pour se venger. Gates a d’abord essayé de le nier, mais Danny a ensuite glissé sur une photo de Juan Carlos Lopez (la star des Mayas MC Joseph Raymond Lucero), un tueur dangereux qui travaille pour le cartel et se trouve maintenant à New York. Gates a insisté sur le fait qu’il était là pour arrêter l’expédition de drogue, et Lopez s’y trouvait justement. « Deux oiseaux, un coup », a-t-il dit à un Danny déçu.

De retour au commissariat, Gates a admis qu’il aurait dû parler de Lopez à Danny. « On m’a appris à ne jamais tirer sur deux cibles à la fois », a déclaré Danny. « Vous divisez votre concentration. » Cependant, Danny a dû admettre qu’il chercherait aussi à se venger si son partenaire était tué. « Tu es un homme bien Danny », lui dit Gates. « Je suppose que le dîner du dimanche a aidé à en faire un. »

Après un dîner amusant où les membres de la famille Reagan ont parlé de leurs premières séances de maquillage, Gates a reçu un mystérieux appel téléphonique. Qui que ce soit, ils ont donné à Gates un endroit où se rencontrer, et il y est allé. Lopez l’a rencontré avec un couteau à la main. Heureusement, Danny est arrivé juste à temps pour arrêter Lopez. (Danny a mis un traceur GPS sur le camion de Gates pour le suivre, ce qui est… légal pour un policier ?) Après le Lopez menotté, Gates l’a presque coupé en représailles pour son partenaire, mais Danny a empêché Gates de faire une erreur.

Ensuite, Danny et Gates ont interrogé Lopez. Ils ont exigé qu’il leur parle de l’expédition, sinon ils forceraient Lopez à utiliser de l’héroïne contenant du fentanyl. Cela ne semble pas tout à fait légal, mais Danny et Gates ont obtenu les informations qu’ils voulaient. Gates a ensuite dit à Lopez qu’il ramènerait Lopez dans le Lone Star State pour le gérer à la manière du Texas. Les informations de Lopez étaient correctes, alors Danny et Gates ont saisi la drogue lors d’un raid dans une école maternelle.

Ailleurs dans « Old Friends », Jamie (Will Estes) a fait face à la pression de Gormley (Robert Clohessy) lorsqu’il a voulu nommer son ancien mentor, Sgt. Kevin Coolidge (James McCaffery) dans un reportage sur un jeu de raquette. Frank (Tom Selleck) a eu des problèmes avec le maire Chase (Dylan Walsh) parce qu’il voulait punir l’officier Zeal (Josh Crotty) qui a frappé l’officier Salter (Jamal James) juste parce que Salter était d’accord avec la réduction du budget de la police. Blue Bloods est diffusé sur CBS les vendredis à 22 h HE et est disponible en streaming sur Paramount +.