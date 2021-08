La légende de la musique dit au revoir et sort son dernier album

Le dernier album de Wanda Jackson, Encore, une collaboration avec les autres membres du Rock and Roll Hall of Fame Joan Jett et Kenny Laguna, sert d’adieu à la légende de la musique à l’industrie de la musique. C’est le dernier album de Jackson, sorti un peu plus de deux ans après qu’elle a annoncé qu’elle ne ferait plus de tournée. La reine du rockabilly s’est produite devant le public pendant plus de 60 ans avant de se retirer des tournées.

Encore a été coproduit par Jett, qui figure sur les chansons “Two Shots”, “Treat Me Like a Lady” et “That’s What Love Is”. Elle King a également contribué à “Two Shots”, tandis qu’Angaleena Presley et Candi Carpenter ont contribué au nouvel enregistrement de “Good Girl Down”. L’album comprend également une reprise de “It Keeps Right On a-Hurtin” de Johnny Tillotson, sorti en single en juin.

Lorsque Jackson, 83 ans, a rencontré Jett, 62 ans, ils ont étonnamment réalisé qu’ils avaient beaucoup en commun, alors qu’ils défiaient les normes de l’industrie musicale à chaque étape de leur carrière. Au début, les deux se sont amusés à faire un album de style “Wanda and Friends”, mais ils ont décidé qu’il était préférable de faire un album final qui se concentre sur les talents de Jackson. “Je pense [Jett] décidé que si nous allions faire cela comme un album entièrement original, faisons-le pour vous. Tu sais? Juste vous”, a déclaré Jackson à Billboard dans une nouvelle interview.

L’équipe de Jett et Jackson était une idée du regretté publiciste de Jackson, Jon Hensley, qui avait auparavant organisé ses collaborations avec Jack White et Justin Townes Earle. Encore était différent, cependant, car il se concentre principalement sur les nouvelles chansons écrites par Jackson et ses co-auteurs. C’est la première fois que l’interprète de “Mean Mean Man” travaille avec d’autres écrivains.

La petite-fille de Jackson, Jordan Simpson a aidé à connecter Jackson avec Presley, Luke Laird, Will Hoge et Lori McKenna. «Elle dira:« Ces écrivains ont écrit cette chanson. L’avez-vous entendu ? et je dirai : ‘Eh bien, je ne sais pas si je l’ai fait ?’ », a déclaré Jackson à Billboard. “Et elle dira : ‘Eh bien, c’est le n°1 depuis environ cinq semaines !'”

Bien que Jackson ne soit pas créditée en tant que productrice sur le nouvel album, elle contrôlait totalement la création. “Ils m’ont permis de participer au choix des choses”, a-t-elle déclaré. «Je ne sais pas si d’autres personnes ont pu revenir à l’époque, mais je ne l’ai pas fait. Ils m’envoyaient une feuille de photos d’une séance photo, et je marquais celles “Ne pas utiliser”, et c’était la fin – ils partaient de là. Je me sentais bien d’avoir un petit coup de main pour une fois.”

Jackson a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2009 en tant que Early Influence. Elle n’a toujours pas été intronisée au Country Music Hall of Fame. Elle a dit que cela « me ferait sentir comme une partie vitale de cette industrie ». Elle a cependant reçu d’autres prix, dont une bourse du patrimoine national 2005 du National Endowment for the Arts.

La chanteuse a commencé à tourner à l’âge de 18 ans, mais des problèmes de santé ces dernières années l’ont obligée à prendre sa retraite. “Ce fut une course folle”, a annoncé son équipe en mars 2019. “Merci à tous pour toutes ces années de fandom et de soutien continus. Ce n’est pas la fin, juste le début d’un nouveau chapitre. Rejoignez-nous alors que nous félicitons le Queen of Rockabilly sur plus de six décennies de performances live rugissantes, d’histoires inestimables et d’innombrables shimmies.” Heureusement, ses fans ont encore plus de nouvelles musiques à apprécier grâce à Encore, qui est maintenant disponible.