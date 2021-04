La légende de la NFL Brett Favre claque des ligues sportives réveillées: “ C’est une honte ”

L’ancien quart-arrière de la NFL Brett Favre, animateur du podcast «Boiling with Favre», a discuté de l’environnement sportif de plus en plus chargé politiquement et réveillé avec l’animateur du Daily Wire, Andrew Klavan.

Favre, qui a exprimé son mépris pour l’injection de politique dans le sport, a déclaré qu’il pense que «les deux côtés» du public américain sont mécontents de la façon dont les événements sportifs sont devenus un outil partisan.

“Je pense que les deux parties, pour la plupart, veulent que cela reste simplement sur le sport, pas sur la politique”, a déclaré Favre. «Du moins, c’est mon interprétation. Je sais que lorsque j’allume un jeu, je veux le regarder. Je veux voir les joueurs jouer et les équipes gagner et perdre et revenir par derrière. Je veux regarder toutes les parties importantes du jeu, pas ce qui se passe en dehors du match. Je pense que le fan général ressent la même chose. “

Les commentaires font suite à la décision de la Major League Baseball de délocaliser le All-Star Game de Géorgie après avoir été pressés par des militants de gauche mécontents du récent projet de loi électoral signé par le gouverneur républicain Brian Kemp. Lundi, la National Collegiate Athletic Association (NCAA) a annoncé qu’elle retirerait les championnats des États qui n’autorisent pas les hommes biologiques à concourir dans les sports féminins.

De plus en plus, les sports professionnels se sont penchés sur des questions politiques, soutenant notamment Black Lives Matter et permettant aux athlètes de s’agenouiller pendant l’hymne national. Lorsque la National Basketball Association a redémarré sa saison cet été, elle a permis aux joueurs de mettre des slogans de justice sociale approuvés sur leurs maillots. Parmi les slogans approuvés figuraient «Anti-Racist», «Say Her Name», «Black Lives Matter» et «I Can’t Breathe». Ces phrases, ainsi que quelques autres, étaient les seules autorisées.

En décembre, des rapports ont montré que les cotes des sports professionnels avaient chuté après des mois d’activisme pour la justice sociale. Comme l’a rapporté Front Office Sports, les finales de la NBA ont été touchées par pas moins de 49%. Les cotes de la NFL auraient baissé de sept pour cent, selon Nielson, en plus du fait que la ligue serait à la recherche d’un espace publicitaire pour le Super Bowl.

Lorsque Klavan a demandé à Favre s’il existait des tensions entre les différentes races lorsqu’il jouait, Favre a déclaré que la politique et les problèmes du jour ne se retrouvaient pas dans les vestiaires.

«En fait, c’était en quelque sorte notre espace protégé si vous voulez, où nous pourrions en quelque sorte baisser notre garde», répondit Favre. «Nous étions dans quelque chose ensemble. Nous nous sommes battus ensemble. Nous avons gagné ensemble. Nous avons perdu ensemble. Et nous étions vraiment une famille. Alors oui, pour répondre à votre question, nous n’avons absolument pas eu de problèmes. “

Favre a également pesé sur l’hymne national. Alors que la NFL a techniquement une politique de s’agenouiller pour l’hymne national, les athlètes l’ont fait pendant des années après que l’ancien quart-arrière Colin Kaepernick ait commencé à le faire en 2016. Les athlètes de plusieurs ligues l’ont fait, et dans certains cas, les fans ont hué les joueurs pour ne pas respecter le drapeau et «La bannière étoilée».

«Quelque chose doit nous unir. Et les jeux ou le sport dans le passé ont été une sorte d’unification », a déclaré Favre. «Maintenant, c’est presque comme une division. Je ne peux pas vous dire combien de personnes, y compris vous-même, m’ont dit: «Je ne regarde plus. Il ne s’agit plus du jeu. ” J’ai tendance à être d’accord.

«C’est dommage», a poursuivi Favre. «Il y a toujours eu des différences et des problèmes dans le monde, dans le pays, dans nos États. Mais quelque chose doit nous unifier. Je me sentais comme le drapeau et je me tenais patriotiquement – parce que les Noirs, les Blancs et les Hispaniques se sont battus et sont morts pour ce pays. C’est dommage.”

