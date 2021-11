La légende de la NFL Frank Gore affrontera le NBA All-Star dans un match de boxe

Frank Gore s’attaque à un nouveau sport. Il a été annoncé mardi que le légendaire porteur de ballon de la NFL affrontera l’ancien joueur des étoiles de la NBA Deron Williams lors d’un match de boxe. Le combat aura lieu le 18 décembre à Tampa, en Floride, et sera sous la carte du combat Jake Paul contre Tommy Fury. Gore et Williams feront leurs débuts en boxe professionnelle. Le combat est contracté pour 215 livres et quatre rounds, selon ESPN.

« Je suis ravi de me battre sur cette carte et j’ai hâte de montrer au monde sur quoi j’ai travaillé », a déclaré Gore dans un communiqué. « La boxe m’a excité, et le 18 décembre, attendez-vous à un feu d’artifice! » Fore s’entraîne à la boxe depuis des années. Il a décliné les offres des équipes de la NFL cette année pour se préparer au combat. Gore a joué pour la dernière fois pour les Jets de New York la saison dernière et a couru pour 653 verges à 37 ans.

Williams, qui a joué pour la dernière fois en NBA en 2017, a toujours été un fan de boxe. « Les sports de combat font partie de ma vie depuis mon plus jeune âge », a déclaré Williams dans un communiqué. « Avant d’être basketteur, j’étais lutteur. Depuis 2015, j’ai le privilège de posséder une salle de sport MMA, et grâce à cela, je me suis entraîné à divers arts martiaux pour rester actif. Au cours de la dernière année, j’ai été en attendant la bonne opportunité de traduire ma formation en débuts professionnels. »

Gore a été repêché au troisième tour par les 49ers de San Francisco en 2005. Il a fait partie de l’équipe pendant 10 saisons avant de rejoindre les Colts d’Indianapolis en 2015. Gore a joué pour les Colts pendant trois saisons avant de rejoindre les Dolphins de Miami en 2018 et les Bills de Buffalo. en 2019. Au cours de sa carrière, Gore a disputé 241 matchs, ce qui est un record de la NFL pour un porteur de ballon. Il est également le premier joueur de l’histoire de la NFL à avoir accumulé 12 saisons consécutives de 1 2000 verges en mêlée.

Williams a été repêché n ° 3 au classement général par les Utah Jazz en 2005. Il a également joué pour les New Jersey/Brooklyn Nets, les Dallas Mavericks et les Cleveland Cavaliers au cours de ses 12 ans de carrière. Il a été nommé trois fois NBA All-Star et sélectionné deux fois dans la deuxième équipe All-NBA. Il a également remporté deux repas d’or olympiques avec Team USA Basketball (2008, 2012).