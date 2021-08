La légende de la NFL James Harrison explique pourquoi l’entraînement pour la série de lutte professionnelle n’a pas été difficile

James Harrison a connu une brillante carrière dans la NFL, remportant deux Super Bowls et étant nommé joueur défensif de l’année avec les Steelers de Pittsburgh. Mais maintenant, le joueur de 43 ans fait des vagues à Hollywood alors qu’il jouera dans la prochaine série dramatique de catch professionnel Heels, qui sera diffusée sur Starz. Au cours d’une conférence de presse en table ronde, Harrison a parlé du processus de formation pour le préparer à Heels.

“Pour être honnête, la nature physique de faire les choses n’était pas si difficile”, a déclaré Harrison. Mais a également révélé ce qui était difficile, à savoir “la compréhension et l’apprentissage des techniques de ce que vous devez faire. Donc, la lutte n’est pas seulement d’aller là-bas et je vais imposer ma volonté à ce gars et faire qu’il fasse tout ce que je veux qu’il fasse. En fait, vous travaillez ensemble. Donc, nous essayons de faire en sorte que cela ait l’air aussi réel que possible et de le faire aussi sûr que possible, mais donnez l’impression que j’essaie de blesser vous le plus que je peux.”

Harrison joue Apocalypse dans Heels, et il est “un lutteur compagnon qui a fait le tour du quartier qui y travaille depuis des décennies et n’a aucune illusion de gloire ou de gloire”. Apocalypse est fort sur le ring et considéré comme un leader des vestiaires pour la Duffy Wrestling League, qui est une promotion de lutte indépendante à Duffy, en Géorgie. En parlant d’entraînement, Harrison a déclaré que même si le résultat était prédéterminé, les coups reçus sur le ring étaient aussi bons que possible.

“La chose la plus réelle est de frapper ce tapis, de sauter de la corde supérieure et de frapper ce tapis en atterrissant sur un autre gars et de frapper ce tapis en atterrissant sur votre dos et en prenant une bosse”, a révélé Harrison. “Vous savez, c’est réel. Le résultat est déjà prédéterminé, mais ces bosses et ecchymoses sont réelles. Et vous devez faire des choses pour vous assurer que votre corps guérit de cela, que vous faites les choses pour la récupération. Je J’ai eu un cas où j’ai renversé l’arrière de l’anneau. J’ai eu un impact ici sur mon genou. J’ai donc dû faire des trucs de récupération réels où entre les pousses, je devais faire comme une thérapie par cellules souches et tout le reste des trucs pour aider à guérir.”

Harrison joue dans Heels aux côtés de Stephen Amell, Alexander Ludwig, Mary McCormick, Chris Bauer, Keli Berglund, Alison Luff et Allen Maldonado. La série sera diffusée dimanche et la saison 1 comportera huit épisodes d’une heure.