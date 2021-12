La légende de la NFL John Madden est décédée à 85 ans

John Madden – la légende de l’entraînement et de la diffusion de la NFL qui est également l’homonyme de la célèbre franchise de jeux vidéo « Madden » – est décédée, a annoncé la NFL.

Il avait 85 ans.

La ligue a déclaré qu’il était décédé subitement mardi matin.

« Personne n’aimait le football plus que Coach », commissaire de la NFL Roger Goodell a déclaré dans un communiqué mardi soir. « Il était le football. Il était une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. »

« Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui. »

Madden est l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire de la NFL – il a dominé en tant qu’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland, remportant le Super Bowl XI et terminant sa carrière avec une fiche de 103-32-7.

Après la fin de son mandat de chef de file en marge, il est devenu l’un des plus grands commentateurs de couleurs de tous les temps, faisant équipe avec Pat Summerall pour décomposer les jeux clés de la NFL pendant des décennies.

Il a finalement été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en 2006 – et ses termes populaires « Boom! » et « Turducken » sont encore utilisés autour des cabines de diffusion de la NFL à ce jour.

« Je ne connais personne qui ait eu un impact plus significatif sur la Ligue nationale de football que John Madden », propriétaire des Cowboys de Dallas Jerry Jones a déclaré mardi dans un communiqué. « Et je ne connais personne qui aimait plus le jeu. »

Madden, cependant, est peut-être plus connu pour son association avec le jeu vidéo de football incroyablement populaire « Madden ».

Les fans occasionnels, les joueurs de la NFL et même les entraîneurs de la ligue y jouent religieusement … et la franchise – qui sort avec une nouvelle itération chaque année – aurait une valeur d’environ 4 milliards de dollars.

Madden est également devenu célèbre dans sa carrière pour son rôle de pitchman – il a colporté des produits comme Miller Lite et Tinactin, et est régulièrement apparu dans des publicités notables.

Madden laisse dans le deuil sa femme Virginie, et ses deux fils, Joseph et Michael.

DÉCHIRURE.