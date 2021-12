La légende de la NFL John Madden est décédée à 85 ans

D’autres équipes et propriétaires de la NFL ont rendu hommage à John avec des messages sincères.

« John Madden est une icône du sport dont les contributions au football sont innombrables », ont déclaré les Eagles de Philadelphie. « Ses paroles ont fait entrer le football des Eagles de Philadelphie dans les foyers et les cœurs de nos fans du monde entier. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses nombreux amis. »

« Les 49ers pleurent le décès du natif de la Bay Area et icône du football John Madden », a écrit l’équipe de la NFL de San Francisco. « Il a été une inspiration pour tant de gens et ne sera jamais oublié. Nos pensées – ainsi que celles de toute la communauté du football – vont à la famille et aux proches de John. »

Propriétaire des Cowboys de Dallas jerry jones a également partagé un hommage réconfortant, déclarant dans un communiqué paru au Dallas Morning News : « C’est une perte aussi importante que l’héritage que John Madden a créé. Un héritage d’amour. L’amour pour la famille, pour le football et pour la vie. »

« Je ne connais personne qui ait eu un impact plus significatif sur la Ligue nationale de football que John Madden, et je ne connais personne qui ait autant aimé le jeu », a-t-il poursuivi. « Quand je pense à une personne sportive digne du terme ‘plus grand que nature’, j’ai toujours pensé à John. Et je le ferai toujours. »