La légende de la NFL John Madden est décédée à 85 ans

29/12/2021 à 03:10 CET

La NFL a annoncé ce mardi le décès de John Madden à 85 ans, l’une des plus grandes légendes de la NFL, Hall of Famer et champion du Super Bowl XI avec quoi Les aventuriers d’Oakland.

« Nous avons appris que ce jour-là le grand John Madden est décédé, il avait 85 ans. Au nom de toute la NFL, nous présentons nos condoléances à sa famille. », étaient les mots du commissaire Roger Goodell, dans le communiqué publié par la ligue.

Goodell a reconnu la trajectoire à la fois sur le terrain en tant que commentateur de l’ancien entraîneur.

« Nous le connaissons tous comme l’entraîneur et le diffuseur du Temple de la renommée des Oakland Raiders qui ont travaillé pour tous les grands réseaux., mais plus que tout, il était un mari, un père et un grand-père dévoué », a déclaré le directeur.

Madden est né en 1936. Il était un joueur de ligne offensive de premier plan au San Mateo College en Californie.

Il est venu au football professionnel en 1958, sélectionné par les Eagles de Philadelphie, Avec qui il n’était qu’une saison en raison d’une blessure au genou qui a mis fin à sa carrière de joueur.

Quatre ans plus tard, à l’âge de 26 ans, il devient entraîneur adjoint au Allan Hancock College pour faire le saut en 1963 dans l’État de San Diego comme assistant défensif.

Son ascension rapide en tant qu’entraîneur l’a conduit à la NFL en 1967 lorsque les Raiders d’Oakland l’ont embauché pour entraîner leurs secondeurs, un an plus tard, Oakland atteindrait son premier Super Bowl.

Son travail a été reconnu par Al Davis, propriétaire de l’équipe, qui lui a donné l’opportunité de entraîneur des Raiders à seulement 32 ans, faisant de lui le plus jeune entraîneur de l’histoire de la ligue. Il a remporté 100 victoires en tant qu’entraîneur en seulement 10 ans.

En tant qu’entraîneur, il n’a jamais eu de saison perdante, y compris les matchs éliminatoires. L’année où il a remporté le premier Super Bowl de l’histoire des Raiders, son record était de 13-1.

En 1978, il a pris sa retraite des terrains de jeux et a commencé une carrière réussie en tant que commentateur sportif.

John Madden est devenu le visage de la jeu vidéo bien connu qui est actuellement connu sous le nom de « Madden » en 1988 lorsque la société Electronic Arts a proposé le projet qui a abouti au jeu populaire dont plus de 135 millions d’exemplaires ont été vendus.