La légende de la NFL Lawrence Taylor arrêtée en Floride, une photo d’identité publiée

— L’avocat de Taylor, Arthur Aidala, nous dit … « Lawrence Taylor s’est conformé à toutes les règles et réglementations concernant son statut juridique au cours de la dernière décennie. Malheureusement, il est au milieu d’un divorce et son service de police local a suggéré qu’il serait préférable qu’il dorme dans un hôtel voisin. »

« M. Taylor était constamment un résident du domicile conjugal où il était enregistré, mais sur les conseils des forces de l’ordre locales, il dormait à l’extérieur du domicile. Nous sommes convaincus que cela sera rejeté lors de la première audience du tribunal. »

— Les dossiers judiciaires, obtenus par TMZ Sports, montrent que Taylor a été accusé de deux chefs d’accusation de non-enregistrement en tant que délinquant sexuel.

Légende de la NFL Laurent Taylor a été arrêté en Floride jeudi … TMZ Sports a confirmé.

L’ancienne superstar des Giants de New York a été réservée vers 20 h 45 HE et libérée quelques heures plus tard, selon les archives de la prison. L’homme de 62 ans a posé pour une photo d’identité avant sa libération.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Andy Slater.

Les détails entourant l’arrestation ne sont pas clairs – nous y travaillons – mais selon un porte-parole du bureau du shérif du comté de Broward, Taylor a été accusé de violations de délinquants sexuels.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Lawrence a été déclaré délinquant sexuel en 2011 … après avoir plaidé coupable d’inconduite sexuelle et de condescendance envers une prostituée.

Dans cette affaire, Taylor a été accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec une fille de 16 ans … bien qu’il ait dit à l’époque qu’il pensait qu’elle avait 19 ans.

En raison de son statut de délinquant sexuel, Taylor doit être au courant de plusieurs choses… y compris informer les forces de l’ordre de tout changement de résidence ou de nom.

Bien sûr, Taylor n’est pas étranger aux démêlés avec la justice… l’ancien footballeur a été arrêté plusieurs fois dans sa vie, dont plusieurs fois à la fin des années 1990 après avoir prétendument tenté d’acheter de la drogue à des policiers infiltrés.

