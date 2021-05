La légende de la République d’Irlande et de Portsmouth, Alan McLoughlin, décède à l’âge de 54 ans alors que le héros de Liverpool, Ray Houghton, rend hommage à un “ homme charmant ”

L’ancien milieu de terrain de la République d’Irlande et de Portsmouth, Alan McLouglin, est décédé à l’âge de 54 ans, a-t-on annoncé.

McLoughlin, qui a fait plus de 350 apparitions pour Pompée dans une carrière qui a débuté en tant qu’apprenti à Manchester United, a révélé en mars qu’il vivait avec un cancer pour la deuxième fois.

McLoughlin a joué 42 fois pour l’Irlande et a marqué le but qui les a menés à la Coupe du monde 94

Un message sur le compte Twitter officiel de son ancien club a déclaré: «Pompée est triste de confirmer qu’Alan McLoughlin est décédé à l’âge de 54 ans seulement.

«Repose en paix, Macca.

McLoughlin a remporté 42 sélections pour l’Irlande et a marqué le but contre l’Irlande du Nord à Windsor Park en novembre 1993, ce qui a conduit l’équipe de Jack Charlton à la finale de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis.

Son ancien coéquipier irlandais Ray Houghton a rejoint talkSPORT Drive mardi après-midi pour rendre hommage à McLoughlin.

«C’est une nouvelle incroyablement triste. Il n’a que 54 ans. Il y a tellement de choses à vivre, un grand caractère », a déclaré Houghton.

McLoughlin a joué 42 fois pour l’Irlande et est malheureusement décédé à l’âge de 54 ans

«Je sais qu’il a eu un problème il y a quelques années avec une tumeur rénale. Je me souviens en lui en avoir parlé et il en a fait la lumière. J’ai fait quelques blagues à ce sujet.

«J’ai vu tous les messages sur les réseaux sociaux lui souhaitant bonne chance au cours des dernières semaines, je ne savais pas que c’était aussi mauvais que ça.

«Normalement, je le voyais aux matchs. Il ferait des matchs et j’y serais. Nous aurions une bonne discussion sur les jours irlandais et les matchs que nous avons joués les uns contre les autres.

«C’était un homme vraiment adorable et charmant qui aimait le football.»

Sur ce but qu’il a marqué pour envoyer l’Irlande à la Coupe du monde, Houghton a ajouté: «Il est venu pour moi assez drôle. J’ai été déçu que je sois sorti mais ravi quand Alan est entré.

«Quand il a marqué ce but, les émotions qui ont traversé les joueurs et pour lui en tant qu’individu de marquer un but qui mène votre pays à une Coupe du monde sont très, très spéciales.

«Il restera à jamais dans les mémoires pour cet objectif.»

Les hommages ont afflué de la communauté du football après l’annonce de sa mort.

McLoughlin a joué 350 fois pour Portsmouth et a également eu des sorts à Swindon, Southampton et Wigan

Le président de la Fédération irlandaise de football, Gerry McAnaney, a déclaré: «On se souviendra toujours d’Alan pour cet objectif à Belfast il y a 18 ans, un objectif qui a mis tout le pays sur pied.

«C’était un grand joueur pour l’Irlande, un footballeur fantastique qui a entraîné tant de jeunes joueurs et un père de famille très fier.

«Nous avons eu la chance de l’avoir dans notre famille du football irlandais et je sais que je parle au nom de toutes les personnes impliquées dans le football irlandais lorsque je sympathise avec Debbie et sa famille dans ces moments les plus difficiles.»