La légende de la WWE Dave Bautista dit qu’il a pris sa retraite pour de bon ⋆ .

La légende de la WWE Dave Bautista dit que ses jours de lutte sont finis pour de bon.

Bien que de nombreux lutteurs aient historiquement rompu leur parole et reviennent pour un dernier grand match et un dernier jour de paie, la star des «Gardiens de la Galaxie» insiste sur le fait qu’il ne sera pas l’un d’entre eux.

Lors d’une interview avec Enosh Fee pour la convention caritative du réalisateur Zack Snyder, Justice Con, Bautista, 52 ans, a rapidement rejeté toute discussion selon laquelle il reviendrait à la lutte.

«Ne dis pas ça, les gens vont sauter partout [laughs]», A déclaré Bautista. «’Il sort de sa retraite!’ Non, je ne suis pas.”

Plusieurs stars vieillissantes sont récemment revenues dans le cercle carré, et l’émergence de All Elite Wrestling a donné aux lutteurs une alternative pour reprendre leur carrière.

Les légendes de la lutte Sting, The Big Show et Christian ont tous récemment rejoint l’organisation rivale après un certain temps loin du ring. De plus, Adam “Edge” Copeland, membre du Temple de la renommée de la WWE, était dans le combat vedette à WrestleMania 37 le 11 avril après près d’une décennie loin du ring.

«C’est tellement difficile de convaincre les gens que je suis en fait à la retraite», a ajouté Bautista. «Vous n’avez aucune idée de la difficulté de cette discussion. Lorsqu’un lutteur professionnel prend sa retraite, il ne prend pas vraiment sa retraite, il prend sa retraite en quelque sorte. Si le chèque de paie ou l’événement est suffisamment important, ils sortiront de leur retraite. Ce n’est tout simplement pas comme ça avec moi. J’ai quitté l’entreprise d’une manière tellement narrative que je ne pourrais jamais y retourner. J’ai juste fini. Je dois terminer selon mes propres conditions et rien ne va me ramener et m’en éloigner.

Acteur et ancienne star de la WWE Dave Bautista. pour IMDb

Ce n’est pas la première fois que Bautista se prononce contre l’idée d’un retour.

Au milieu d’AEW taquinant une signature à succès début mars, Bautista a rejeté les rumeurs selon lesquelles il était la dernière acquisition de la société.

“Ils vont devoir trouver un autre mot qui est utilisé spécifiquement pour les lutteurs professionnels qui le pensent vraiment quand ils disent qu’ils sont à la retraite”, a tweeté Bautista. «Actuellement, le mot« retraité »n’a aucune crédibilité selon les normes de lutte professionnelle.»

Bautista a fait la transition vers une carrière réussie à Hollywood depuis qu’il a initialement quitté la WWE en 2010. Il jouera dans le dernier film de Snyder «Army of the Dead» qui devrait sortir en salles et Netflix le 21 mai.

L’ancien six fois champion de la WWE a lutté pour la dernière fois à Wrestlemania 35 en avril 2019, perdant contre son mentor de longue date Paul «Triple H» Levesque dans un match «No Holds Barred».

La WWE a annoncé que Bautista était intronisé dans la classe Hall of Fame de la société en 2020, mais en raison de la pandémie COVID-19, les projets de l’honorer ont été reportés.