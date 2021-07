La légende de la WWE Kurt Angle a remporté une médaille d’or olympique avec une fracture du cou la même année où son entraîneur a été assassiné et il a essayé de gagner à nouveau à Londres 2012

La renommée de Kurt Angle est largement associée à ses réalisations à la WWE, mais le sommet de son succès est venu aux Jeux olympiques de 1996.

Vous pourriez dire « oh, le catch est faux » – et vous auriez tort, parce que c’est écrit – mais quand Angle a dit qu’il avait remporté une médaille d’or avec un « putain de cou cassé », il disait la vérité absolue.

Angle et Vince McMahon en 2001

À l’approche des Jeux d’Atlanta de 1996, Angle a dû surmonter beaucoup de choses pour réaliser ce qu’il avait toujours voulu. Il a remporté les titres des poids lourds de la division 1 de la NCAA en 1990 et 1992 en tant qu’athlète universitaire vedette, puis a remporté les championnats du monde en 1995.

Mais, les Jeux olympiques définissent l’héritage. Angle a eu un chemin rocailleux vers la grandeur avec son premier revers majeur à l’âge de 16 ans lorsque son père est décédé tragiquement après être tombé à 15 pieds d’une grue.

Il s’est cassé le crâne à trois endroits et s’est cassé les deux épaules. Pourtant, remarquablement, il est revenu quelques minutes après sa chute et a réussi à marcher jusqu’à l’hôpital. Là, il tomberait dans un coma dont il ne se réveillerait jamais.

« Si je devais signaler un tournant crucial dans ma vie, c’était bien celui-ci », a écrit Angle dans son autobiographie. « J’ai grandi et j’ai surmonté mes peurs le jour de sa mort. J’ai juré sur-le-champ de devenir un champion, de faire tout ce qu’il fallait. »

Angle en action aux Jeux olympiques de 1996

Six mois avant les Jeux olympiques, Angle concourait juste pour faire partie de l’équipe. Dans les demi-finales des essais, Angle s’est effondré sur la tête. Cela a entraîné deux disques bombés et hernies, deux vertèbres fêlées et quatre muscles tirés dans son cou.

“Il y a eu beaucoup de moments où je ne pensais pas que j’allais lutter aux Jeux olympiques”, a-t-il rappelé à ESPN. « D’une part, je n’ai pas réussi à obtenir qu’un médecin me blanchisse. Mon cou était cassé – j’avais trois disques collés directement dans ma moelle épinière.

L’atterrissage qui a tellement blessé Angle l’avait mené 3-0 dans son match de demi-finale mais, même avec le cou cassé, Angle a surmonté le déficit pour gagner 4-3.

Avec la douleur de cette blessure fraîche, Angle devait encore gagner la finale. Il est passé à côté d’une décision des juges après cinq minutes de régulation et trois minutes de prolongation ont donné lieu à une impasse de 0-0.

Angle dit que gagner l’or aux Jeux olympiques le définit

Ce n’était que la première partie de la lutte. Angle devait encore remporter la finale des essais olympiques où ses rivaux s’affronteraient dans un mini-tournoi pour avoir le droit de l’affronter pour une place à Atlanta.

Le lendemain, Angle a sangloté dans le cabinet d’un médecin après qu’une IRM ait confirmé la mauvaise nouvelle. Il allait être absent pendant six mois et les essais olympiques n’étaient que dans huit semaines.

Après tout ce qu’Angle avait investi dans son voyage, il refusa d’abandonner.

« Il se passait beaucoup de choses. Aucun médecin ne voulait me blanchir – c’était la chose la plus importante, être blanchi », a-t-il déclaré.

« À l’époque, j’étais jeune et stupide, j’avais 26 ans, je ne me souciais pas de ma santé. Je voulais juste revenir dans le jeu.

Angle avec Jay Leno après avoir remporté l’or

“Heureusement, j’ai trouvé un médecin assez intelligent ou assez stupide pour me permettre de lutter”, a déclaré Angle.

“Il a proposé un concept génial qui disait en gros:” Vous ne pouvez plus vous entraîner, et lorsque vous essayez pour les Jeux olympiques, et aux Jeux si vous réussissez, nous vous tirerons une balle dans le cou avec un tas de novocaïne pour ne pas ressentir la douleur ».

« C’est comme ça que je m’en suis sorti. Je pourrais vous dire qu’une heure après chacun de mes matchs, j’étais dans une douleur atroce, mais à long terme, cela en valait la peine.

Le champion olympique Dave Schultz était l’entraîneur d’Angle avec l’équipe Foxcatcher. Angle devrait faire face à encore plus de conflits alors que Schultz a été brutalement assassiné par le millionnaire fou John du Pont – le financier de l’équipe – en janvier avant les Jeux olympiques.

Angle s’est mis dans une forme incroyable dans la cinquantaine malgré la douleur qu’il souffre

Après les essais olympiques, Angle a pris six semaines de congé pour guérir les fissures de son cou. Le natif de Pittsburgh s’est rendu aux Jeux olympiques et, avec l’aide d’injections anesthésiantes, il accomplirait son destin.

Angle a d’abord battu le Mongol Dolgorsuren Sumiyabazar, puis l’imposant Cubain Wilfredo Morales Suarez, mesurant 6 pieds 8 pouces. Il a survécu à une peur face au Russe Sagid Murtazaliyev après une défaite 3-0, mais comme lors des demi-finales des essais nationaux, il se ralliait pour revenir et gagner 4-3 juste au moment où le temps s’était écoulé.

Angle a dominé l’Ukrainien (mais combattant pour le Kirghizistan) Konstantin Aleksandrov en demi-finale, 4-1, mais la finale, contre le grand et longiligne Iranien Abbas Jadidi, était une toute autre histoire.

Une fois le match terminé 1-1, il appartenait aux juges de décider qui avait gagné. Jadidi pensait qu’il avait gagné après avoir vu le tableau de bord d’un juge, mais c’est Angle qui a levé la main.

.

Jadidi (à droite) ne pouvait pas le croire quand Angle, qui était submergé par l’émotion, a été annoncé vainqueur

« La raison pour laquelle j’ai gagné, c’est que je l’ai éliminé à la fin de la prolongation et que deux des officiels ne m’ont pas encore donné le point. L’officiel en chef l’a fait », a déclaré Angle.

« Quand ils ont eu la réunion, ils se sont rendu compte que « nous ne l’avons pas récompensé [Angle] le point même s’il l’a eu, donc nous devrions probablement le donner à ce type ».

« Vous ne pouvez pas simplement faire une double prolongation à égalité et battre le champion du monde. J’ai eu une certaine faveur d’être le champion du monde l’année précédente.

Angle, à travers une douleur atroce et un traumatisme personnel, a réussi l’un des miracles de tous les temps pour remporter l’or olympique.

.

La vie d’Angle a changé pour toujours après Atlanta 1996

Quelques années plus tard, Angle est passé au monde lucratif de la lutte professionnelle et être médaillé d’or olympique était la principale force derrière son personnage.

Cependant, après que sa vraie médaille d’or ait été volée au début de sa carrière, il a cessé de la porter si fièrement à la télévision qu’il avait fait fabriquer des contrefaçons.

“Quand j’ai commencé, j’ai utilisé ma médaille d’or et je l’ai utilisée religieusement”, a déclaré Angle. “J’avais aussi environ 15 autres médailles d’or, la seule vraie médaille d’or avait du matériel vert dessus.

“Ensuite, ce qui s’est passé, c’est qu’après mes débuts, j’étais à Baltimore lors d’un spectacle, je suis sorti et il y avait environ 5000 fans qui attendaient là-bas. Ils vont vouloir mon autographe alors j’ai posé mon sac pour signer des autographes et ma médaille d’or était dedans, un des fans l’a volé.

.

Kurt Angle n’a jamais eu qu’une seule vraie médaille d’or, mais a fait plusieurs contrefaçons

Heureusement, un fan a entendu Angle appeler frénétiquement Vince McMahon dans le but de récupérer la médaille et elle lui a été rendue en toute sécurité.

“Pour faire court, j’ai arrêté d’utiliser ma médaille d’or à ce moment-là”, a déclaré Angle. « Vince McMahon a décidé de faire trois doublons qui ressemblaient exactement à la médaille d’or. Ils n’étaient pas en or, mais ils étaient en métal.

« Je les ai utilisés et deux d’entre eux ont été volés. Chaque fois que j’avais mon match, j’allais sur le ring, enlevais ma médaille, la posais sur le tapis ou les marches et luttais contre mon match et l’un des fans sautait et attrapait la médaille et revenait et s’enfuyait. Cela s’est produit deux fois, il n’en restait plus qu’un au moment où j’ai quitté la WWE.

Après une glorieuse carrière à la WWE et plus tard à la TNA, Angle a décidé qu’il voulait à nouveau tenter l’impossible et remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Kurt Angle a très vite arrêté d’utiliser sa vraie médaille d’or à la WWE

A 43 ans, les blessures se sont malheureusement accumulées et il a raté les essais. Mais, il a pris une pause dans la lutte professionnelle et s’est entraîné dur pour cela.

“En raison de blessures aux ischio-jambiers et aux genoux, je suis obligé de me retirer”, a déclaré le Hall of Famer de la WWE avant les essais nationaux.

«Nous espérions que le temps des pères durerait jusqu’après Londres. Malheureusement, cela m’a frappé avant les essais.

Angle savait que c’était un long coup depuis le début, mais il a fait un héritage en défiant les probabilités.

« Quelles sont mes chances de faire partie de l’équipe ? Mince à aucun », a-t-il déclaré.

« Je ne vais pas mentir, mais si je peux te regarder dans les yeux et dire que j’ai une chance, c’est plus que suffisant. Cela vaut la peine de s’entraîner cinq heures par jour pour se préparer aux essais et au plus grand événement de tous, les Jeux olympiques.

Angle a dit qu’il souhaitait avoir lutté davantage lors de son deuxième sort avec la WWE, mais son corps l’avait abandonné

Les blessures ont finalement rattrapé Angle et elles le seraient également lors de sa dernière course à la WWE à son retour en 2017.

« Toutes les deux semaines, quelque chose se passait », a-t-il déclaré à propos de l’entraînement pour Londres 2012. « J’avais 42, 43 ans – pour pouvoir essayer à ce moment-là de votre vie… Vous avez dépassé votre apogée, vous êtes encore jeune, vous savez que vous pouvez toujours y aller, mais ce ne sont que de petites choses.

«Je me suis déchiré les ischio-jambiers, puis j’ai déchiré mon aine, puis mon épaule est partie, puis le genou est parti. C’était juste beaucoup de blessures lancinantes, pas vraiment sérieuses, mais suffisantes pour m’en sortir.

WWE

Angle est l’un des plus grands interprètes de la WWE sur le ring, mais il est d’abord médaillé d’or olympique

«Je ne pouvais tout simplement pas le faire. J’ai essayé. Le truc, c’est que je voulais retrouver ce sentiment que j’avais en 96. Je voulais le refaire en 2012. Mais c’était juste un peu trop tard, un peu trop long.

Angle est vraiment l’une des grandes histoires olympiques de tous les temps. Maintenant, il dit qu’il vit dans une douleur extrême tous les jours maintenant, mais son héritage vivra pour toujours.