La légende de la WWE, Kurt Angle, dit qu’il souffre «d’une douleur extrême toute la journée» après une brutale carrière de catcheur professionnel

Kurt Angle a quitté la lutte professionnelle après avoir été retiré par le baron Corbin à WrestleMania 35.

Cela fait plus de deux ans après les derniers jours d’Angle en tant que lutteur professionnel et le médaillé d’or olympique de 1996 se bat chaque jour.

WWE

Angle a déclaré qu’il souhaitait avoir lutté davantage lors de son deuxième sort avec la WWE

Angle a subi plusieurs fractures au cou au cours de sa carrière de catcheur, en commençant par les amateurs jusqu’aux rangs professionnels de la WWE et de la TNA.

L’homme de 52 ans a fait une séance de questions-réponses sur AdFreeShows.com et il a expliqué en détail la douleur qu’il affronte au quotidien après des années de lutte professionnelle.

« Je souffre énormément toute la journée. Je fais de l’entretien sur mon corps toute la journée. Je fais ma traction du cou. J’ai un truc qui s’appelle le Iron Neck, où il entraîne votre cou. J’ai des rouleaux de machine anti-gravité. Je m’étire. Je fais beaucoup de musculation.

« Je travaille sur mon corps 2 à 3 heures par jour. Je dois. Je suis tellement défoncé maintenant. J’ai sacrifié une grande partie de mon corps dans la lutte professionnelle et la lutte amateur. Je dois blâmer les deux sports, pas un seul. Je le paie maintenant, mais je le gère.

Angle s’est mis dans une forme incroyable dans la cinquantaine malgré la douleur

« J’avais un problème d’analgésique et je l’ai arrêté il y a huit ans. Ne plus avoir d’analgésiques est vraiment difficile, mais je n’y retournerai jamais, et je n’en ai pas envie non plus.

“Je vais continuer à faire mon entraînement d’entretien du corps et à faire ce que je fais en ce moment.”

Angle est revenu à la WWE en 2017 après 11 ans d’absence de l’entreprise, mais il a été installé en tant que directeur général de RAW, pas un concurrent.

L’ancien sextuple champion du monde de la WWE a déclaré à plusieurs reprises qu’il sentait son corps se raidir pendant cette période et qu’il n’avait plus jamais pu lutter correctement après cela.

WWE

Kurt Angle est l’un des plus grands interprètes de la WWE sur le ring

Il aurait quelques moments mémorables avant de l’appeler un jour. Il a été membre de The Shield à TLC en 2018 et était le partenaire de l’équipe de Ronda Rousey lors de ses débuts à la WWE contre Triple H et Stephanie McMahon à WrestleMania 34.

Maintenant, Angle fait un podcast avec Conrad Thompson, The Kurt Angle Show, récapitulant chaque semaine sa carrière du point de vue de la première personne.