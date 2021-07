La légende de la WWE Kurt Angle trolle hilarante Conor McGregor pour s’être cassé la jambe

in

Il semble que tout le monde s’amuse avec Conor McGregor qui s’est cassé la jambe à l’UFC 264, même la légende de la WWE Kurt Angle.

Angle, qui connaît une chose ou deux sur les os cassés, est à la retraite de la lutte professionnelle, mais dit qu’il souffre «d’une douleur extrême» tous les jours en raison de son passage dans le cercle carré.

McGregor s’est blessé en tentant un coup de pied

McGregor s’est cassé le tibia et le péroné à la fin du premier tour avec Dustin Poirier samedi dernier et est désormais interdit de compétition jusqu’en janvier 2022 au plus tôt.

Le président de l’UFC, Dana White, pense que McGregor ne reviendra pas avant juillet 2022 environ, dans 12 mois complets.

Mais Angle dit « gros problème ».

“Donc…. @TheNotoriousMMA s’est cassé la cheville le week-end dernier », a tweeté Angle. “Grosse affaire. Je me casse la cheville tout le temps. Je me suis cassé la cheville ce matin et je saute partout en ce moment !! J’ai même gagné une médaille d’or avec un cou de monstre cassé aussi.

Bien sûr, la blague de course avec Angle est que pendant sa course à la WWE, il disait souvent qu’il “a gagné une médaille d’or avec un cou de monstre cassé” et c’est devenu son slogan – mais c’est réellement arrivé.

Aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, Angle a remporté une médaille d’or en lutte libre dans la division des poids lourds. Il a également remporté l’or aux Championnats du monde l’année précédente, également à Atlanta.

Pendant les essais olympiques, Angle a subi une grave blessure au cou, fracturant deux de ses vertèbres cervicales, une hernie discale et tirant quatre muscles. Avec l’aide d’injections anesthésiantes, Angle a quand même remporté l’or olympique.

Kurt Angle remporte l’or aux Jeux Olympiques de 1996

Maintenant, le joueur de 52 ans est à la retraite et regarde les combats de loin, mais il a déjà envisagé une carrière à l’UFC.

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que cela ne s’était pas produit parce qu’Angle n’a pas pu passer les examens médicaux.

« J’aime Kurt Angle. C’est un gars sympa. Je n’ai jamais eu de problèmes avec Kurt Angle, bon gars. Kurt Angle m’appelait pour combattre à l’UFC. Il voulait se battre à l’UFC, et il voulait venir ici ou quoi que ce soit, surtout après que Brock soit entré », a déclaré White.

« Ce que j’ai offert [Angle] était, je l’ai dit, voici ce que je vais faire: “Je vais vous mettre sur The Ultimate Fighter pendant la saison des poids lourds quand Kimbo était sur.” J’allais le mettre dans The Ultimate Fighter. Il voulait le faire. Nous avons conclu un accord et il n’a pas passé les examens médicaux.

Angle s’est mis dans une forme incroyable dans la cinquantaine malgré la douleur

Angle ne regrette pas de ne pas l’avoir fait, mais il dit qu’il l’aurait fait si l’UFC était plus gros plus tôt.

“Je pense que j’aurais été aussi bon en MMA qu’en lutte professionnelle, mais je ne le regrette pas”, a-t-il déclaré.

« Si l’argent était là dans le MMA quand je suis sorti des Jeux olympiques, je serais allé dans le MMA. Mais ce n’était pas là jusqu’à ce que j’aie quatre ans dans ma carrière à la WWE. Mais j’aime la lutte professionnelle, donc ce n’était pas censé être pour moi.