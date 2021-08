La légende de la WWE, Mark Henry, révèle ce qui a fait pleurer John Cena pendant le légendaire segment RAW

Tout le monde se souvient de la promotion de retraite emblématique de Mark Henry en 2013.

C’était l’une des plus grosses dérives de la mémoire récente de la WWE et tout le monde l’a acheté.

La veste saumon est presque aussi célèbre que le discours de Mark Henry maintenant !

Henry, debout dans sa désormais célèbre veste saumon, a expliqué avec émotion pourquoi sa carrière touchait à sa fin et qu’il devait prendre sa retraite.

La foule lui versait son dû. La cotisation qu’un homme qui était à la WWE depuis 15 ans à ce stade méritait.

C’était tellement bon qu’Henry a fait pleurer John Cena – pour de vrai.

Parlant du moment emblématique du podcast AEW Unrestricted, Henry a déclaré que la raison pour laquelle cela fonctionnait si bien – et la raison pour laquelle Cena a pleuré – était parce que c’était réel.

John Cena, alors champion de la WWE, a rejoint Mark Henry au bord du ring

“C’était réel, c’est pourquoi cela a si bien fonctionné parce que je voulais vraiment prendre ma retraite et ne pas lutter et devenir davantage un cadre, et faire plus de coaching, de formation et de travail en soutien, mais ils ne voulaient pas que je fasse ça. ” Henry a révélé.

“Ils voulaient que je continue à travailler comme talent, donc j’allais essentiellement prendre ma retraite de toute façon, et Vince [McMahon] vient de m’en dissuader. Je le savais depuis environ quatre mois, mais je me préparais toujours comme si je prenais ma retraite ce soir-là, et ce fut l’un des moments les plus émouvants de ma vie parce que j’ai pleuré la mort de ma carrière.

« Et c’est ainsi que je l’ai vu. C’est pourquoi j’étais si émotif. C’était fini, et quand j’ai mis les bottes sur les marches et que j’ai traversé le ring, j’ai dit tout ce que j’aurais dit à une retraite.

Et mes enfants ont pleuré à ce moment-là quand j’ai quitté la maison. Ça me faisait mal d’être dans l’avion, le ballet va me manquer, les récitals de claquettes vont me manquer, mes enfants qui sont dans un groupe vont me manquer.

« C’était dur. C’était facile de dessiner l’émotion du moment parce qu’elle était réelle.

Henry pleurait en parlant à la foule et Cena l’avait rejoint au bord du ring. Bien que cela ait été prévu, ce qui a suivi ne l’a pas été.

«Je savais juste qu’à un moment donné, je vais devoir fermer l’aqueduc et me concentrer sur les affaires avec John Cena, et John Cena se tenait au bord du ring. Et c’était vraiment impromptu », a noté Henry.

« Ce n’était pas quelque chose qui était prévu. John a essayé de me donner le titre, et je lui ai juste dit : ‘Non, je ne mérite pas de garder ça. Je n’ai jamais gagné ça. Je ne vais pas le faire », et il a juste commencé à pleurer parce que je l’avais émotionnellement touché.

Henry ferait un écart à tout le monde et attaquerait Cena

«Quand j’ai regardé là-bas et que je l’ai vu pleurer, j’étais comme, oh, tire, c’est différent. Je savais que c’était différent. Depuis le moment où beaucoup de choses qui restaient dans le réservoir sont sorties de ma bouche jusqu’à la marche dans le dos, quand je suis monté à l’arrière, pour la première fois de ma carrière, et c’était la fin de ma carrière, tous les lutteurs étaient dans le dos m’attend. C’était comme entrer dans une foule de concerts.

«Vous quittez la scène et entrez dans les gens. Tout le monde était là, et tout le monde applaudissait et applaudissait, s’approchant et me serrant dans ses bras. J’étais comme, bon sang, j’aurais pris ma retraite il y a longtemps si j’avais su que j’aurais attiré l’attention de tout le monde. Ce sera toujours un moment de ma carrière que je chérirai.

Henry finira par prendre sa retraite de la WWE en avril 2018.

La fausse retraite de Mark Henry est l’un des segments les plus emblématiques de l’histoire de RAW