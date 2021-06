La légende de la WWE Mick Foley se met à genoux pour supplier Vince McMahon de pousser Cesaro

OnePlus a longtemps été associé à Oppo, remontant aux premières années de sa formation. L’association entre les deux marques affiliées à BBK s’est approfondie ces dernières années, les deux sociétés se rapprochant plus tôt cette année en fusionnant leurs efforts de R&D. Maintenant, OnePlus a annoncé qu’il “s’intégrera davantage” avec son plus grand compagnon d’écurie. […] More