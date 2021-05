La légende de la WWE Rey Mysterio dit que son fils Dominik est sur le point de gagner un masque et le nom de bague de son père, discute de l’avenir de sa fille Aalyah dans la lutte

Rey Mysterio est déjà une légende dans le monde de la lutte, mais il a ajouté à son héritage à WrestleMania Backlash en devenant champion de SmackDown Tag Team avec son fils, Dominik.

Les Mysterios sont devenus la toute première équipe père et fils à remporter des titres par équipe à la WWE avec Rey 46 et Dominik 24.

Rey et Dominik Mysterio sont entrés dans l’histoire à WrestleMania Backlash

Dominik n’a fait ses débuts sur le ring que contre Seth Rollins à SummerSlam en 2020. Il était apparu à la télévision de la WWE bien avant cela – même en travaillant avec Brock Lesnar l’année précédente par endroits – mais cela a été une augmentation pour le fils d’une légende.

On a parlé de Dominik portant un masque un jour et perpétuant l’héritage de Mysterio et Rey a dit à talkSPORT que son fils devait le gagner comme il l’a fait.

«Oui, je pense vraiment qu’il doit le gagner. Et il a déjà obtenu un tas de points de ma part. Je me souviens du premier jour qu’on m’a donné, ou j’avais gagné le nom de Rey Mysterio Jr était de mon oncle.

«J’ai fait environ trois ans de lutte en tant que Colibri en pensant que je ne deviendrais jamais Rey Mysterio et puis un jour, mon oncle m’a juste surpris et m’a présenté le masque.

Dominik Mysterio a réalisé une excellente performance lors de ses débuts à la WWE

«À partir de ce moment, j’ai continué l’héritage de Rey Mysterio. Je crois que Dominik est sur la bonne voie pour gagner le nom et gagner le masque, qui vient avec le nom », a déclaré Mysterio.

Au cours de la querelle des Mysterios avec Seth Rollins l’année dernière, la femme de Rey, Angie, et sa fille Aalyah, sont également apparues sur WWE TV.

Aalyah, 19 ans, a brièvement eu un angle d’amour avec Murphy mais n’a pas été vue à la WWE TV depuis. Pourrait-elle suivre les traces de sa célèbre famille?

Aalyah Mysterio lors de son histoire avec Murphy

«Elle a beaucoup apprécié, même en tant que petite fille quand elle apparaissait à la télévision», a déclaré Rey à propos de sa fille. «Nous ne pouvons pas oublier le joyeux anniversaire de CM Punk [laughs]. C’était incroyable. Elle a eu une idée de cette entreprise à certains moments.

«Elle n’a pas posé la question, mais c’est drôle que tu m’as posé ça parce que ma femme, elle m’a demandé il y a quelques jours, elle dit:« Que dirais-tu si ta fille venait à toi et disait papa, je veux devenir lutteur? J’ai dit: “Je serais le premier à la former, comme je l’ai fait avec Dom!” Elle a dit ‘non tu ne le ferais pas’ [laughs]. Je voudrais! Je la soutiendrais à 100%.

La famille Mysterio est apparue comme une unité sur WWE TV pendant plusieurs semaines

«Elle devrait quand même continuer avec son école parce qu’elle veut faire partie du domaine médical, alors elle y travaille très dur en ce moment.

«Mais ce serait une expérience différente, mais je soutiendrais 1000 pour cent. Peut-être qu’elle a déjà demandé à maman et qu’elle le teste avec moi, non?

