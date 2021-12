La légende de la WWE Stone Cold Steve Austin applaudit Tai Tuivasa après que le poids lourd de l’UFC soit sorti devant la  » Barbie Girl  » d’Aqua, assomme son adversaire puis boit de la bière dans une chaussure

Tai Tuivasa a marqué un KO incroyable à l’UFC 269, puis a obtenu le sceau d’approbation de la légende de la WWE Stone Cold Steve Austin.

Tuivasa a remporté sa quatrième victoire consécutive par élimination directe à l’UFC après un vilain crochet du gauche suivi d’une furieuse rafale de coups de poing qui a laissé le Brésilien Augusto Sakai à froid.

Tai Tuivasa a assommé son adversaire à froid

Pour célébrer, Tuivasa avait un « shoey », ce qui signifie qu’il buvait de la bière dans sa chaussure, quelque chose de particulièrement populaire dans son pays natal, l’Australie.

La plus grande superstar de la bière de tous les temps, la légende de la WWE Stone Cold Steve Austin, a tweeté son approbation pour la célébration de Tuivasa.

Le Texas Rattlesnake a tweeté: « A + et un enfer ouais !!! »

WWE

Stone Cold Steve Austin a toujours aimé un bain de bière !

A+ et un enfer ouais !!! https://t.co/xLKGbxKhTn – Steve Austin (@steveaustinBSR) 12 décembre 2021

Tuivasa, 28 ans, est sorti du tube pop des années 90 d’Aqua, « Barbie Girl », et bien que peu de poids lourds ou de combattants de l’UFC puissent s’en tirer, l’Australien continue d’éliminer vicieusement ses ennemis.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi Barbie Girl pour son thème de sortie, Tuivasa a répondu : « Parce que je suis une Barbie Girl. »

« Las Vegas », a rugi Tuivasa dans son interview d’après-combat. « Insensé! »

Un shoey est simplement l’endroit où vous buvez de l’alcool dans une chaussure

« Comme je l’ai dit dans mes interviews précédentes, je sens que je m’améliore de plus en plus dans ce sport. J’ai entendu mon coin dire « cette gauche l’ouvre ». Je devais juste rester sur mes nerfs, le traquer et le traquer. »

« Je l’ai déjà dit, je suis un fou de l’ouest de Sydney et je vais me taper n’importe qui. »

Avec l’Anglais Tom Aspinall, Tuivasa est l’une des perspectives les plus excitantes de la division des poids lourds en ce moment et son prochain combat sera forcément quelqu’un dans le top 10.

Vous pouvez vous attendre à de nombreux autres KO et Shoeys à venir.

Tai Tuivasa dit que les gens viennent le voir assommer les gens et boire des chaussures