La légende de la WWE Stone Cold Steve Austin dit que Roman Reigns est un «  peu sous-estimé  »

Stone Cold Steve Austin est toujours un grand nom dans l’industrie de la lutte professionnelle quelque 18 ans après sa retraite.

Le Texas Rattlesnake était le plus gros tirage que le monde de la lutte ait jamais vu. Il était la meilleure star de la période la plus chaude que l’industrie ait jamais connue et quand vous éclipsez Hulk Hogan, vous savez que vous êtes l’homme.

WWE

Stone Cold Steve Austin est sans doute la plus grande star de l’histoire de la lutte, mais il est parti trop tôt

La course d’Austin au sommet a été relativement brève tout compte fait. Nous avons vu aujourd’hui que de nombreux lutteurs sont capables d’entrer et autour de leur 50e anniversaire, mais Austin n’avait pas ce luxe.

Il a pris sa retraite en 2003 après son troisième match de WrestleMania avec The Rock. Le Bionic Redneck n’avait que 37 ans lorsqu’il a été forcé de s’éloigner en raison de blessures au genou et au cou qui faisaient des ravages sur sa santé globale.

S’il n’avait pas subi de blessures aussi graves au cours de sa carrière, il y a tout lieu de croire qu’Austin aurait pu passer une autre décennie.

En conséquence, il a manqué de travailler avec des talents comme John Cena, CM Punk, Brock Lesnar – il y a une histoire derrière cela – et Roman Reigns pour n’en nommer que quelques-uns.

Ils se sont manqués d’environ une décennie

S’adressant à Wrestling Inc, Austin a fait remarquer à quel point il était impressionné par le travail de Reigns à la WWE ces derniers temps et il pense qu’ils auraient pu faire quelque chose de bien ensemble.

«Il y a beaucoup de gars avec qui j’aimerais pouvoir faire affaire», a déclaré Austin. «Il y a des écarts générationnels, mais vous avez toujours ces matchs fantastiques. Vous voyez ce qu’un gars fait et vous pensez: «J’aurais pu faire quelque chose avec ce gars. Nous aurions pu faire quelque chose de vraiment mémorable.

Reigns Roman a été à un autre niveau en tant que chef tribal

« Je pense [Roman’s] faire un excellent travail. C’est un grand interprète, et parfois il est un peu sous-estimé. Il est phénoménal.

Reigns a été rejeté par les fans de la WWE pendant des années. Pas à cause de son manque de talent – sa qualité est évidente – mais parce que Vince McMahon a forcé Reigns dans la gorge des fans.

Maintenant qu’il a tourné les talons et s’est aligné sur Paul Heyman, son travail en tant que chef tribal est sans doute le meilleur de l’industrie.

